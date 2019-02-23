網美被揭是「副本女王」！收2000代言遲不發文　「沒水準」匯款單有亮點

▲業者爆料網美收錢代言不發文，讓網美在臉書發文自清。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉國吏／綜合報導

一位業者指控一位網美收錢代言卻遲遲不PO文，傳訊息詢問後對方以「皮膚過敏」、「當初沒限定時間」為由推托，最後業者發現網友是「副本女王」取消代言，要求退款卻又遲遲未給，讓業者發文爆料。對此網美也在臉書發文揚言提告。

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▲業者爆料網美收錢代言不發文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

業者在臉書私密社團《爆怨公社》發文指出，2018年12月時找上一位網美要求代言，網美開價一篇800元，業者覺得對方「做功德」於是先行匯款2000元委託。但是過了2個月，這位網美遲遲未發文，業者私訊詢問對方，對方解釋是因為皮膚過敏等原因，所以還沒發文。

▲業者爆料網美是副本女王。

但業者後來上網搜尋後發現，這位網美是位「副本女王」，決定緊急終止委託關係，並要求對方退還2000元的委託費用，網美則以「人在外面不方便」、「住院」等為由遲遲未還。直到業者下最後通牒「三天內報警」，才收到網美「已扣除手續費的費用」。

▲網美傳來的匯款單下面寫著to did。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

業者不滿這位網美接受委託遲不發文，還誣陷她們的產品會讓人過敏，最後要求退款也拖拖拉拉，於是發文抱怨，引起許多網友留言「副本女王 不用看就知道是誰」、「很有事」、「怎麼每個欠錢的不是住院就是在外面啦！！然後說要請人匯到最後都沒消息那種」。但業者的發文卻意外讓網友好奇到底是什麼商品，紛紛想購買了

▲▼網美臉書發文揚言報警備案。（圖／翻攝自Facebook）



另外，這位網美也在個人臉書上發文「最好注重自己言論自由 你們要開副本要怎麼講我無所謂也懶得解釋 每次副本套路都一樣看了真的是很累也懶」，也透露自己照顧住院媽媽到底錯什麼？也透露已經跟律師聯繫，將去警局備案提告在社團公開辱罵她的人。