影／茶仙轉世！1歲娃「倒茶→回沖」動作超專業...6千人驚呆：沒喝孟婆湯？

記者徐溱謐／綜合報導

這個男孩小小年紀泡起茶來竟架勢十足！一名媽媽在臉書上抱怨，才1歲半的兒子無時無刻都想泡茶，一看到茶壺就會搶過去，讓他們想好好喝茶都沒辦法，她也附上兒子泡茶的影片，老練的姿勢讓不少網友直呼太厲害了，開玩笑說他是不是忘了喝孟婆湯。

▲這個小男孩才1歲半，泡起茶來卻架勢十足。（圖／網友授權提供，下同）

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這名媽媽將這部影片上傳到臉書「爆怨公社」，「有人家裡小孩像他一樣，看到茶壼就要泡茶～大人都没都泡，天天無時無刻想到都要泡。」只見小男孩神情專注地坐在茶几前，穩穩地握著茶壺，將泡好的茶倒到茶杯裡，還會將茶壺提高，動作非常熟練，彷彿他已經泡了好幾十年的茶。

網友們看到影片紛紛直呼太厲害了，「動作真熟練」、「那個姿勢有感覺喔」、「這架勢不錯哦」、「手眼很協調耶！很穩」、「好可愛，還把茶倒回去」、「這樣很好啊長大是泡茶高手」、「好老練的姿勢，感覺江湖走跳多年」、「好標準耶！」、「有模有樣的呢」、「手很穩耶」。

▲超熟練的姿勢也讓許多網友看了好佩服。

還有不少網友說，這孩子身體裡住了個老靈魂，「小孩都會有老人的靈魂」、「住著老人的靈魂」，「擁有老靈魂的小孩」，也有人說可能是沒喝到孟婆湯，「沒喝孟婆湯？」、「是不是喝到假的孟婆湯」、「忘了喝孟婆湯？」、「這孩子忘記喝孟婆湯」。

有些網友也擔心泡茶的熱水可能會讓小孩燙到，茶喝太多對小孩也不是很好，媽媽也解釋說，讓他泡的都是用冷水，給他喝的也都是很薄的茶葉，大部分還是讓他喝白開水，不用擔心。

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