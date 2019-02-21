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輔大旁性侵正妹「讓妳OO」！外籍男下樓一看傻眼　神救援逆轉

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▲▼帶女大生回家硬上！渣男被抗拒嗆：那麼淫蕩還說不要　她崩潰爆哭。（示意圖／非本文當事人／資料照）

▲黃男不僅選在輔大旁犯案，還一把將女子拖進樓梯間。（示意圖／非本文當事人）

社會中心／綜合報導

新北市一名黃姓男子去年12月底深夜酒後亂性，不僅在輔仁大學旁強拉年輕正妹，還把人拖進公寓樓梯間意圖侵犯，好在一名外籍男子意外撞見，立刻英雄救美，才讓女子逃過一劫。案經偵辦，新北地檢署20日依強制性交未遂等罪將黃男起訴。

根據《蘋果日報》報導，30多歲黃男去年12月30日深夜酒後想洩慾，見一名年輕正妹路過，竟上前勒脖、摀住對方口鼻，意圖不軌。雖然女子起初一度掙脫，但仍被黃男拉住雙腿，一路拖進公寓樓梯間，甚至強壓在樓梯上。

當時女子不斷掙扎，不料黃男竟淫笑恫嚇「再亂動亂叫就把你弄死！」、「不要動，我要讓妳OO」隨即強吻、上下其手。就在此時，在樓頂烤肉的外籍男子聽聞樓梯間有聲響，好奇拿手電筒下樓查看，結果意外目睹性侵現場，立刻上前解圍。

黃男眼見事跡敗露，立刻落荒而逃，但外籍男子緊追不捨，加上警方聞訊而至，最後仍狼狽被逮。事後，黃男一度推託酒醉不記得經過，意圖避重就輕，遭到羈押。

不過，外籍男子證稱，有看到黃男拉扯女子頭髮、強行摀嘴等行徑，加上監視器畫面、驗傷單等鐵證，最後檢方20日依強制性交未遂、強制及損毀罪等起訴。

ET快訊
快訊／蘆洲醉母扯男童頭撞地板　鄉民夜衝現場
蘆洲酒鬼媽抓兒頭撞地！直播破2萬人　警步槍到場

關鍵字：輔大,新北狼,性侵,外籍男

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