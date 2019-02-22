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約好今年結婚！男友突車禍亡「卻來電」　朋友轉達…她摺蓮花爆哭

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中元節認捐紙蓮花 防愛滋一起做公益

▲原PO幫男友摺紙蓮花時，接到過世男友的電話。（示意圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「只做你的公主…」一名女友表示，她和男友約好2019年婚，但對方卻在去年的車禍中過世，在治喪期間，男友的line帳號竟突然打電話過來，但她還是來不及接起就掛斷，看得見的朋友也在一旁幫忙轉達，瞬間讓原PO爆哭。

該名女網友在臉書社團「靈異公社」發文說，她的男友2018年6月1日在高雄發生車禍，送往義大醫院後不治身亡；她也立刻從台中趕往高雄，陪著男友的遺體回到屏東老家。

請繼續往下閱讀...

「祂的手機我都是關機放在包包裡」原PO說，她在治喪期間摺蓮花、寫經文時，男友竟突然打來來，「很震驚，還沒接起來就斷了！」此時旁邊有感應的朋友也點頭說，「感覺得到原PO的男友」。

▲▼約好今年結婚！男友突車禍亡「卻來電」　朋友轉達…她摺蓮花爆哭。（圖／翻攝靈異公社）

▲原PO朋友轉達男友的話後，瞬間讓她爆哭。（圖／翻攝靈異公社）

原PO男友透過感應轉達說，「祂走的很突然，還來不及跟我說些什麼，就離開我了⋯所以才用這種方式讓我知道祂在，祂對不起家人也對不起我，對不起沒照承諾給我婚禮，祂不是故意的，祂請求大家的原諒」，字字句句讓原PO當場淚崩。

網友看完紛紛留言，「起雞皮疙瘩。也心酸」、「男友是個暖男」、「加油，回憶放心裡..該往前走了」、「是個帶有洋蔥，有點暖暖的靈異故事」、「不是可怕的麻啊⋯⋯是感動到發麻」、「好感動~相信他依定很愛你也很捨不得你~加油！」

▼原PO全文。（圖／翻攝靈異公社）

▲▼約好今年結婚！男友突車禍亡「卻來電」　朋友轉達…她摺蓮花爆哭。（圖／翻攝靈異公社）

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關鍵字：結婚,男友,高雄,屏東,來電,紙蓮花,車禍

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