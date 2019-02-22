屏東1歲童被虐到腿潰爛！母崩潰控保母「燒傷硬扯冰敷」：她還在托嬰！

▲幼童的腿部潰爛，讓媽媽看到直接崩潰。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東萬巒一名女網友指控，她雇請的保母讓即將滿1歲的孩子先後兩次受傷，第1次手斷了時她沒有太在意，心想可能自己的疏失，但第2次孩子的腿部直接潰爛，詢問對方後竟稱是「冰敷」太久造成。對此，醫生也直接打臉說，「比較像是燒燙傷，就算真的是凍傷，也不太可能會傷成那麼嚴重」。

「對不起，我讓孩子陷入苦難與折磨」該名女子請友人在臉書社團「爆料公社」代PO控訴，她因工作關係無法全心全意照顧孩子，這才透過友人介紹、將孩子給了有證照的保母照顧，但不知道這是「孩子苦難的開始」。

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當孩子4、5個月大時，她發現孩子的手舉不起來，帶去醫院檢查才發現手已經斷了，由於她沒有相關的印象，轉而詢問保母卻得到「孩子在那都很正常」的回答，因為頭為人母，她也懷疑可能自己不小心造成，便沒多想。

事後，她發現孩子的腿部有大面積傷口，詢問保母後對方僅回「因為孩子腳有點紅腫，所以她用冰枕幫他冰敷，結果冰敷時間過長，孩子腳凍傷了」，但看診時醫生卻說，「這比較像是燒燙傷。就算真的是凍傷，也不太可能會傷成那麼嚴重」，事後保母仍堅持是凍傷。

▲▼保母的說法被醫師打臉。（圖／翻攝爆料公社）



原PO控訴，她通報社會局後，竟得知保母雖有證照，但在保母系統上的登錄資格卻因不明原因而取消，現在屬於非法收托；此外，該名保母還拒絕社工進入查訪，「這時候我真的很想問那個保母，請問你到底在害怕甚麼？」

原PO表示，她的孩子2月即將滿1歲，卻在這期間承受清創植皮手術，甚至挖大腿的肉去補壞死的組織，雖然手術成功也在康復中，但還是想要保母正式面對問題，加上該保母仍在收托，也想藉此警告網友。

對此，屏東縣內埔分局萬巒所所長許正琦表示，目前已聯繫男童母親做初步處置，由於雙方說法有落差，先以釐清受傷原因為主，未來有要提告警方會再提供協助；另外，男童已由母親帶回北部照顧，社會局也將協助處理此案。