　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東1歲童被虐到腿潰爛！母崩潰控保母「燒傷硬扯冰敷」：她還在托嬰！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼屏東1歲童被虐到腿潰爛！母崩潰控保母「燒傷硬扯冰敷」：她還在托嬰！。（圖／翻攝爆料公社）

▲幼童的腿部潰爛，讓媽媽看到直接崩潰。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

屏東萬巒一名女網友指控，她雇請的保母讓即將滿1歲的孩子先後兩次受傷，第1次手斷了時她沒有太在意，心想可能自己的疏失，但第2次孩子的腿部直接潰爛，詢問對方後竟稱是「冰敷」太久造成。對此，醫生也直接打臉說，「比較像是燒燙傷，就算真的是凍傷，也不太可能會傷成那麼嚴重」。

「對不起，我讓孩子陷入苦難與折磨」該名女子請友人在臉書社團「爆料公社」代PO控訴，她因工作關係無法全心全意照顧孩子，這才透過友人介紹、將孩子給了有證照的保母照顧，但不知道這是「孩子苦難的開始」。

請繼續往下閱讀...

當孩子4、5個月大時，她發現孩子的手舉不起來，帶去醫院檢查才發現手已經斷了，由於她沒有相關的印象，轉而詢問保母卻得到「孩子在那都很正常」的回答，因為頭為人母，她也懷疑可能自己不小心造成，便沒多想。

事後，她發現孩子的腿部有大面積傷口，詢問保母後對方僅回「因為孩子腳有點紅腫，所以她用冰枕幫他冰敷，結果冰敷時間過長，孩子腳凍傷了」，但看診時醫生卻說，「這比較像是燒燙傷。就算真的是凍傷，也不太可能會傷成那麼嚴重」，事後保母仍堅持是凍傷。

▲▼屏東1歲童被虐到腿潰爛！母崩潰控保母「燒傷硬扯冰敷」：她還在托嬰！。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼保母的說法被醫師打臉。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼屏東1歲童被虐到腿潰爛！母崩潰控保母「燒傷硬扯冰敷」：她還在托嬰！。（圖／翻攝爆料公社）

原PO控訴，她通報社會局後，竟得知保母雖有證照，但在保母系統上的登錄資格卻因不明原因而取消，現在屬於非法收托；此外，該名保母還拒絕社工進入查訪，「這時候我真的很想問那個保母，請問你到底在害怕甚麼？」

原PO表示，她的孩子2月即將滿1歲，卻在這期間承受清創植皮手術，甚至挖大腿的肉去補壞死的組織，雖然手術成功也在康復中，但還是想要保母正式面對問題，加上該保母仍在收托，也想藉此警告網友。

對此，屏東縣內埔分局萬巒所所長許正琦表示，目前已聯繫男童母親做初步處置，由於雙方說法有落差，先以釐清受傷原因為主，未來有要提告警方會再提供協助；另外，男童已由母親帶回北部照顧，社會局也將協助處理此案。

ET快訊
買鹹酥雞抬頭盯菜單…視線全歪「貢丸好飽滿」　釣出神人開門了
快訊／台南刺殺案女嫌「畫面曝光」！婦慘中4刀斷指　臟器外露
「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！經紀公司回應了
蔡英文：兩岸若開打我們承受第一波　之後希望全世界站出來

關鍵字：虐童,屏東,保母,爆料公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東1歲童被虐到腿潰爛！母崩潰控保母「燒傷硬扯冰敷」：她還在托嬰！

房東是殺死東區的劊子手！　作家諷「羅姐」教了大家一堂課

新北屁孩載妹「殺人式超車」！Gogoro車主被擊落「看離去背影」傻眼

影／約好今年結婚！男友突車禍亡「卻來電」　朋友轉達…她摺蓮花爆哭

選總統前先「懂杜牧」！他神分析詩人政治手腕　嘆：時代就是要折磨我們

影／電源箱驚見「3衛生棉鎮邪」！他一打開嚇傻　網揭背後傳說：比乖乖好用

影／週末追雪去！冷氣團挾雨強襲「最冷時段」曝　氣象局：連中部都超有感

盼3月蛋量逐漸回穩　農委會曝缺蛋「4點真實原因」

1021鐵路事故迄今　他們的關懷一直都在...

太快沉船母湯！打開交友軟體前做好準備　助你成功出擊、還能全身而退

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

無論同性異性我們都是同一國　同婚草案出爐「明訂5/24施行」

屏東1歲童被虐到腿潰爛！母崩潰控保母「燒傷硬扯冰敷」：她還在托嬰！

房東是殺死東區的劊子手！　作家諷「羅姐」教了大家一堂課

新北屁孩載妹「殺人式超車」！Gogoro車主被擊落「看離去背影」傻眼

影／約好今年結婚！男友突車禍亡「卻來電」　朋友轉達…她摺蓮花爆哭

選總統前先「懂杜牧」！他神分析詩人政治手腕　嘆：時代就是要折磨我們

影／電源箱驚見「3衛生棉鎮邪」！他一打開嚇傻　網揭背後傳說：比乖乖好用

影／週末追雪去！冷氣團挾雨強襲「最冷時段」曝　氣象局：連中部都超有感

盼3月蛋量逐漸回穩　農委會曝缺蛋「4點真實原因」

1021鐵路事故迄今　他們的關懷一直都在...

太快沉船母湯！打開交友軟體前做好準備　助你成功出擊、還能全身而退

陳明通談兩岸政治協商　國台辦反批「逆歷史潮流而動」

影／ET專訪蔡英文寵物集團　CNN也看見了！加問總統這一題

米蘭／Armani宣示「穿搭沒有公式」　丹寧配薄紗也很可以

浩角翔起嫌棄「廢棒」夢多　秒打臉「豬隊友」是他

瑤瑤被虧變胖！自拍「超兇運動照」：還是挺可以吧　粉絲一看衣服暴動

驚悚！「穿3K檔白袍＋納粹面罩」按門鈴　模仿《國定殺戮日》惡作劇

若有機會受邀到美國國會演說　蔡英文：將針對3大重點做考量

口乾舌燥、血糖飆竟「染肺炎」　資深糖友半年內二度住院

杜拜女網賽／謝淑薇奮戰3盤止步4強　不敵澳網亞軍科維朵娃

先進運輸系統優先路網3線　採自動駕駛總經費780億

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬..

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」..

海邊撿到黑洞木！網嗨：可賣千萬..

3年存100萬！他靠1招「無痛..

他們同年同月同日生「連名字都一..

黑絲襪OL坐購物推車　網腦洞大..

電源箱驚見3衛生棉！網揭背後鎮..

標配日型燈被亂檢舉　車主傻眼怒..

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7..

她付50做愛心　阿伯抽左手紅鈔..

同事再爆華航「打盹機師」人緣差

未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸

電費狂飆1萬6！查電表才發現「..

寶寶懷裡睡翻！一放床都市傳說秒..

更多熱門

相關新聞

最新進度！蘆洲惡母最重可被關5年　家暴夫罰10萬

新北市蘆洲一名3歲男童被喝醉酒的母親痛毆，影片一出震驚各界，晚間警方將母親及其丈夫都傳喚到案並錄製筆錄。其中，曾對妻子家暴的丈夫表示，要為孩子發聲，對妻子提告傷害，虐童母最高可能要面臨5年以下徒刑，至於父親PO出兒子被虐打的影片，違反兒少福利法，最高可被罰10萬以下罰鍰。

屁孩載妹殺人式超車！Gogoro車主摔車傻眼

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

互相傷害！夫PO虐兒片讓妻被砲翻後神隱20小時

快訊／蘆洲狠母暴打3歲兒「吞藥疑輕生」

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

快訊／確定了！KTV雙雄KTV好樂迪、錢櫃合併　宣示強強聯手

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

KID認了首度缺席《玩很大》！

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

約好結婚！男友車禍亡「卻來電」她秒爆哭

宋慧喬爆婚變！經紀公司回應了

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面