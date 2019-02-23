坐博愛座遭吼：快起身！骨折妹怒飆回擊「Hold全場」　正義魔人臉腫：慚愧

▲神秘的是，原PO一拿出拐杖，坐博愛都沒事了呢～。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「難道我得時時刻刻張貼醫師證明？」一名女網友腳骨折，雖然傷勢已經比較好了不需拐杖，但仍未完全恢復；某日她搭乘大眾運輸交通時，腳實在太痛坐需要博愛座休息，沒想到立刻被一名正義魔人逼讓位，她氣得怒吼「我骨折」，全場瞬間一片寂靜，對方也露出慚愧的嘴臉，超強洗臉讓她超爽的。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文回憶說，她19日搭乘車時腳整個車廂都已坐滿人，只剩下博愛座仍有空位，平常她也很怕坐了會被指指點點，不過她的腳實在太痛了，這次只好坐上博愛座休息，結果遇到一名中氣十足的人逼他讓位，「還一副那種嘴臉，好像自己多清高，多鄙視坐在那的人！」

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▲博愛座是給有需要的人，外表看不出，不代表他不需要。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

正義魔人的嘴臉實在越來越噁，她氣得直接發飆怒吼「我骨折」，車廂瞬間一陣寂靜，對方也尷尬了。她透露，逼讓位那人一臉慚愧，她笑到不行，「他們的雞婆拿來關心隔壁小孩有沒有哭泣，有沒有被虐待有多好！！！」

博愛座的「神秘機制」害慘許多人，讓她崩潰說，她之前骨折傷勢比較嚴重時，會帶拐杖出門協助，超神奇的，怎麼坐博愛座都沒事，大家自動讓開，她現在雖然沒有拿拐杖，但就還沒有完整復原，「骨折也是隱性需求啊！到底為何不能使用博愛座，可悲啊，真正需要的人卻不敢坐.......。」

▲往往外傷超明顯，才有「資格」坐博愛座，不然就會被正義魔人罵慘。骨折示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網友看了紛紛留言說，「真心覺得討博愛座的人真的很奧臉= =a我通常是瞪過去~然後無視指責的人XDD」、「通常這種人往往中氣十足，健康到不行，自以為多有智慧，殊不知表現出來的素養恰好相反。反而是那些真正需要的人會感到不好意思，互相讓座位」、「有需要就坐，有來找碴的立刻開啟錄音模式 」。

一名女網友也分享自己的經驗說，她現在也是骨裂受傷中，這兩個月來都在練習走路，之前出門去廟裡拜拜時，就沒有帶拐杖出門，結果被一堆人撞來撞去的，「隔天帶拐杖出門就自動開路了......」。

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▼有網友拿拐杖出門，彷彿「摩西分海」，大家各種禮讓開路。示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）