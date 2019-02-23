柱子一蹬倒了！舞獅回頭傻眼「啊怎回去」歪頭萌翻　結局反轉…2萬人讚爆

網搜小組／綜合報導

一回頭傻眼貓咪了！對岸一場廟會表演中，舞獅正奮力一跳，1秒後帥氣站在更高的梅花樁裝甩，享受眾人的歡呼鼓掌，只是回頭一看瞬間黑人問號，不斷狂想「剛剛那根柱子呢？」還一邊歪頭、邊搖搖屁股整個超萌，讓現場民眾瘋狂笑翻，但下一秒都驚呆了。

從男網友PO在臉書「爆笑公社」的影片可見，一隻米黃色的舞獅正帥氣一步一步踏上更高的梅花樁，不過再次起身猛跳時，後面超操控獅尾的師傅似乎踩踏太大力，不小心把第3根給踩倒，但依舊渾然不知。

▲舞獅：啊柱子勒～（圖／翻攝自微博）

舞獅還在高樁上帥氣轉圈甩獅頭，結果下一秒回頭瞬間黑人問號，歪頭眨眼看著前方，還不時搖搖屁股，想著該如何回去，場面超級尷尬，但現場觀眾可是一點也不在乎，都被獅子萌翻狂鼓掌。

舞獅歪頭往下盯柱子的傻愣模樣，立刻萌翻網友留言說，「舞獅好萌啊」、「X北......找不到回家的路了」、「不叫傻眼貓咪了，要叫傻眼獅子」、「獅子回眸一笑，傻眼」、「這個有後勁」、「最後的搖屁股可愛」、「獅子還有表情耶」。

▲舞獅：絕對是業障重，假的！（圖／翻攝自微博）

其實一點也不用擔心舞獅回不了家，其實也有舞獅遇到柱子倒掉的問題，但身手超俐落，下一秒讓現場民眾都看呆了。從另一支影片可見，金黃色的舞獅正帥氣往高樁上踏時，中間當跳板的柱子被他猛力踢倒，下秒回頭一看整個傻愣，似乎不敢相信眼前景象，頭不斷抬起又低下確認著，才敢相信「這不是業障重」，一切都是真的。

但這隻舞獅可不是省油的燈，前方操控獅頭的師傅踏上後方同伴的膝蓋，接著往下用力一蹬往前飛；在獅尾的師傅趕緊再「幫補血」猛蹬協助，直接氣騰空飛過，還在空中用手托前方屁股，1秒後帥氣降落前方梅花樁，身手俐落不凡。

▲另一隻慘站在梅花樁的獅子。（圖／翻攝自微博）

影片在微博曝光後，引來2萬多名網友讚爆說，「感受到了獅子被驚呆的瞬間」、「這才叫功夫」、「臺上一分鐘，台下十年功！！」、「頓呆的那一下突然被萌到...」、「後面那個人好厲害，空中還托了前面那位一下，看來是安排好的橋段啊」、「應該是故意倒的，只有那邊一個樁，而且去的時候也沒久站，不過技術層面的確很讚也添加了看頭」。

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▼舞獅帥氣騰空飛躍落地過程。（圖／翻攝自微博）

