擴大中部治理平台　盧秀燕：邀雲林、嘉市、竹縣加入

▲苗栗縣長徐耀昌（左二）拜會台中市長盧秀燕（左三）。（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

苗栗縣長徐耀昌22日率隊拜會台中市長盧秀燕，徐耀昌建議盧秀燕能延續前市長林佳龍「中彰投苗區域治理平台」，應將雲林縣納入；盧秀燕也當場允諾，更提出將擴大邀請嘉義市、新竹縣，要當「中台灣班長」，一同向中央發聲。

前台中市長林佳龍設有「中彰投苗區域治理平台」，首長定期舉行會議；徐耀昌建議盧秀燕，可強化此平台，更應該將雲林縣長張麗善納入，因中彰投苗、雲林的首長，加上台中市副市長楊瓊瓔，皆是立法院國民黨團的同事，有一定默契，由盧秀燕做為領頭羊，可為大家向中央發聲。

盧秀燕當場接受此建議，並強調，未來一定會加強連結，包含空氣污染議題、交通連結及經濟發展等，擴大中部共同治理，展現中部團結力量大。

「中部地區過去稍微被漠視了。」盧秀燕指出，因中部只有她能列席行政院會，希望中央政府對中部的預算、建設補助能更加重視，更能有關愛的眼神，之前也曾請楊瓊瓔分別拜會苗栗縣、南投縣、彰化縣及雲林縣等首長，大家感情融洽，於公於私，都會更密切合作。

盧秀燕也說，現在嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科也為國民黨籍，若能一起納入，也會邀請加入治理平台的意願。