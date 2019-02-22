1歲兒生殖器屁股驚見「網狀烙痕」　父心碎控狠心保母吹風機施虐

▲又傳虐童案！父控保母用吹風機燙1歲兒生殖器。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

地方中心／綜合報導

桃園有一名爸爸在臉書不公開社團「爆料公社」PO文怒控，將1歲的孩子送給保母照顧，但18日去接孩子時，小孩全身發抖、情緒很糟糕，且後頸受傷，但詢問保母她卻推託不知道，令他心痛的是，隔天卻發現孩子屁股和生殖器都有網狀烙印、起水泡，趕緊帶孩子去驗傷，目前也已提告，希望別再有寶寶受害。

原PO還原當時狀況提到，在幫兒子清洗洗屁屁時，竟看到生殖器和屁股都是網狀烙印、起水泡，當下帶著孩子去醫院驗傷，再去保母協會申訴，保母還打來詢問幹嘛申訴，「一直說謊，直到21日又傳訊息說不是故意的，說詞反反覆覆很惡劣」。

原PO也怒喊，「我兒子才1歲2個月，用吹風機燙到有網狀痕跡，這是蓄意傷害吧，還一直騙！目前已經提告，希望別再有其他寶寶受害」。畫面曝光後，不少網友都感到心疼，紛紛留言表示，「這樣對小孩，真的是ooxx」、「沒愛心跟耐心何必當保母」、「心疼孩子啊！！太可惡了！！！」、「小孩真的還是要自己照顧，誰也不想遇上這樣的事情，一旦遇到了 孩子心理的創傷是一輩子的」。

針對此案，中壢分局表示，22日將找保母到案說明，做進一步了解。

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