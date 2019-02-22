追討12萬車禍賠償！兇嫌臉書找到死者　PO文曝「曾經是我好朋友」　

突發中心／高雄報導

一名林姓男子疑因一起16年前車禍事故，衍生12萬元的糾紛，近來在臉書找到陳姓男子住家，21日已先上門理論要爭討12萬元的賠償費用，但沒想到就在22日清晨的時候，雙方又再度吵了起來，他拿出預備的開山刀刺向對方腹部，導致對方臟器外露慘死。而其實林姓兇嫌先前就曾在臉書「討債公社」PO文寫下，「此人曾經是我的好朋友，他卻趁我小睡一下偷拿我鑰匙開出去，結果出車禍了，因為他一再保證會負全責，就沒有報警處理....但後來卻是避就不見面，因此拜託網友幫幫忙，只希望他能出來說這筆錢他要怎麼還給的交代」。

▲鳳山新富路發生兇殺案，嫌犯當場被逮捕，他曾在臉書PO文想找到被害人。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

林嫌寫下400多字的PO文提到，「此人曾經是我的好朋友，當初是他一直要我去租車，因為當時他有錢想租車但沒有駕照，經過多次的溝通我答應了他，但是他卻是違反了我們的約定，說好的車子只能我開，他卻趁我小睡一下偷拿我鑰匙開出去，結果出車禍了還好沒撞到人，但是撞到柱子傷到了引擎，當下我本來要報警的，結果因為他一再跟我保證他會負全責，我就沒有報警處理」。

林嫌還說，「因為卡到當時我要去當兵了，結果他不但沒有處理還避不見面，更可惡的是還叫他當警察的親戚來跟我說，之後更是不理不睬，最後我只好先叫我家人幫我處理，而他一直避就不見面、直到現在我才在FB找到他，結果試著跟他好好說，給他留言，結果還把我封鎖，在不得已我才希望你們有看到他可以跟我聯絡，因為這筆錢是我家人付的，所以我希望他能還給我家人，有看到他的人希望你們打電話給我，拜託你們幫幫忙，最近我家人不好過，不希望禍害到他的家人，只希望他能出來說這筆錢他要怎麼還給的交代」。

然而這起砍人命案發生在22日清晨，由於林姓嫌犯是在陳姓被害人家門口堵人，所以當時整個兇殺過程，陳姓被害人的老婆與一對兒女都在樓上目睹，當場嚇到說不出話來，而見義勇為的鄰居聽到樓下有爭吵聲，也是立刻趕下來，拿出棍棒大聲斥喝，「你不要再砍了」；後來嫌犯因為這一句話立刻將刀子丟下，鄰居看到機不可失，立刻衝向前將人壓制等候警方到來。

當警消獲報趕到現場救援時，身中3刀傷的陳姓男子已經沒有呼吸心跳，緊急被送往醫院搶救仍宣告不治，而行兇的林嫌則已經被制伏逮補。目前警方正在釐清確切的行兇動機。

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