「我真的很痛」謝政鵬無緣4強　IG再發文悼女友：不會跟妳說再見

▲謝政鵬無緣晉級4強，賽後發文思念女友。（圖／翻攝謝政鵬IG）

突發中心／綜合報導

網球國手謝政鵬的女友張恒綿19日發生車禍身亡，他強忍悲痛留在法國馬賽參加ATP250的馬賽男網賽，21日晚間不敵第三種子日本好手以0比2落敗，無緣晉級4強。謝政鵬賽後再度悲痛發文哀悼女友「我真的很痛～」、「每一次任性的讓我跟妳爸爸不知所措」、「我不會跟妳說再見的，總有一天我們還會再相見」網友見狀紛紛留言鼓勵他，並希望他能「帶著兩個人的勇氣繼續前進」。

▲謝政鵬與女友感情甜蜜。（圖／翻攝臉書）

張恒綿與謝政鵬熱戀一年多，2人時常在網路上大方放閃，感情相當甜蜜。不料19日下午就讀中國文化大學運動與健康促進學系二年級的她，下課欲步出學校時意外遭到公車輾斃。

事發當下，謝政鵬人在法國參加比賽，他強忍悲傷堅持留在馬賽完成賽程，還曾發文寫下「我知道棄權你會不開心」等語，而順利晉級8強的他卻在21日晚間不敵第三種子日本好手以0比2落敗，無緣晉級4強。

▲謝政鵬與女友感情甜蜜。（圖／翻攝臉書）

賽後，謝政鵬IG再度發文寫下「嘿不痛了...但我真的很痛～」，且霸氣的說，「人生過的很快等下個輪迴妳也別想在(再)逃出去了」，並感謝女友「短暫的停留在我生命」，文末他強調，不會跟女友說再見，因為總有一天他們還會再相見。字裡行間看出平時在場上霸氣十足的謝政鵬，對於女友的思念和真情流露，但也令人心疼。

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