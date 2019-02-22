「害怕被他殺掉！」蘆洲惡母暴打3歲兒　1年前向警爆料家暴夫藏槍

記者陳豐德、陳雕文／新北報導

新北市蘆洲區再傳家暴案，一名媽媽疑似酒後動手虐打3歲男童，甚至把男童頭壓在地上猛撞，要他把地板的飯吃光；警方進一步追查發現，去年1月蘆洲警方接獲夫妻在住處吵架，媽媽聲稱被家暴推去撞牆，為了讓丈夫能夠被抓去關，媽媽還加碼爆料「他有一把槍，我把槍藏起來了！」事後2人被依照槍砲彈藥管制條例送辦。

107年1月22日蘆洲警方接獲報案，聲稱在蘆洲區復興路227巷內有一件夫妻吵架糾紛案，到場後發現一對夫妻在屋內大聲爭吵、咆哮，就是此次虐打小孩引起社會譁然的吳女（38歲），而李姓丈夫（44歲）就怒氣沖沖站在一旁，經過釐清後發現是雙方互相懷疑另一半出軌外遇，才會大打出手。

▼蘆洲惡母暴打3歲兒，與家暴夫甜蜜合影。（圖／翻攝自當事人臉書）



▼蘆洲惡母1年前曾爆料家暴夫藏有槍支。（圖／記者陳豐德翻攝）



當時吳女向員警聲稱「是丈夫先動手！」並表示自己被推去撞牆後才會還手，要求員警馬上把李姓丈夫抓去關，員警委婉告知只能夠依照傷害現行犯逮捕，不料吳女竟然加碼爆料：「信不信我能讓他被抓去關？」並說之前發現丈夫藏有槍支，因為擔心被丈夫射殺，所以將槍枝藏起來了。

李男聽到後冷汗直冒，吳女帶著員警前往三重區的娘家取槍，現場查獲改造手槍1把、彈匣1個、子彈5發，將2人帶返派出所後，依照槍砲彈藥管制條例送辦。

虐打小兒子的家暴影片曝光後，吳女於22日清晨4時18分在臉書上寫了570字回應，請網友們冷靜下來聆聽一個當媽的心聲，她跟大家一樣都希望有幸福的家，先前懷孕時，丈夫就出軌，還逼離婚，不承認小孩是他的，現在也還是一樣在外面有女人。事發當天，丈夫在外先拿酒瓶打她頭，再用拳頭施暴打她，她試圖要開車逃離現場，丈夫還試圖攔車抓她要繼續施暴，油門一踩要逃跑，不小心還撞到人。

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▼警方當時查獲的改造手槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼吳女去年1月曾爆料丈夫藏有槍支。（圖／翻攝自當事人臉書）

