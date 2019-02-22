盛竹如爆遭威脅「法院跑到死為止」　李新案第9集下午2:22播出

▲盛竹如（右）和郭新政（左）因被羅淑蕾控告加重誹謗，22日到台北地院出庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

知名主播盛竹如因受邀請，幫台北市已故議員裡新的女友郭新政，錄製「誰摔死了李新」系列影片，暗指前立委羅淑蕾涉入李新墜樓身亡案，被羅提告妨害名譽。台北地院22日開庭讓雙方對質前，盛竹如先舉行記者會，稱遭人脅迫公開向羅淑蕾道歉，否則有8個人要告他，要他「跑法院跑到死為止」，但盛強調相信「公理越辯越明」。

李新2017年墜樓身亡後1年，郭新政在臉書成立「誰摔死了李新」粉絲專頁，播放用類戲劇手法拍攝的影片，由盛竹如主持、分析李新死亡原因，內容暗示李新因女友郭新政和珠寶商嚴嘉慧的債務糾紛，承受不少壓力，而前立委羅淑蕾也涉入其中。

羅不滿遭影射害死李新，委託律師提告，粉專仍持續錄製新影片，且在本月13日預告將推出第9集，沒想到5天後，粉專上傳的最新影片，由盛竹如自述，有人跑到他家，威脅他拍影片公開向羅道歉，否則會讓他「傾家蕩產、身敗名裂」，不過盛竹如同時也在影片中強調「第9集保證播出」。

盛竹如22日在記者會表示，有人先前要他公開在記者會或拍VCR向羅淑蕾道歉，雙方沒談好，對方又發現「誰摔死了李新」要拍新片，就對他說，還有8個人要告盛，要盛「跑法院跑到死為止」，事後大安分局安和派出所所長也率隊去盛家訪視過。

盛說，他拿到郭新政提供的台詞、播報文稿、據理證據做合理查證後，錄製影片，針對當時的立委、政治人物羅淑蕾介入珠寶案，這件可受公評一事，錄製影片，盛說，他是希望藉言論自由市場機制，「使公理越辯越明」。另外，他也預告「第9集」將在22日下午2點22分播出。