忙碌人最需要的豪華！　愛馬仕台灣區總經理讚台中花博

▲Hermes台灣區總經理程家鳳等人，於「天下掉下一顆種子」合影。（圖／台中市政府提供，下同）

記者陳玉／台中報導

台中花博開幕3個月已突破500萬參觀人次，20日愛馬仕（Hermes）台灣區總經理程家鳳、巴黎Hermes Petit h部門總經理Caroline de Raidman等人也到后里森林園區參觀；程家鳳說，大自然的美是用錢買不到的，花博將台灣最引以為傲的科技及優勢能量，結合藝術分享給全世界，大讚「這是現代忙碌人最需要的一份豪華！」

▲▼Hermes台灣區總經理程家鳳（上圖左三）大讚花博是現代忙碌人最需要的一份豪華。

程家鳳表示，台中花博與傳統想像不太一樣，藉由不同展區，將科技結合藝術的方式，呈現台中花博GNP（Green、Nature、People）核心理念，這也是目前全世界關注的議題，告訴大家植物和土地的重要性，透過循環利用創造無限想像空間。

程家鳳說，參觀前特別做了功課，現場看更是嘆為觀止，台灣的精密科技真的值得驕傲；友達微美館則展現台灣傑出的面板科技，展現花粉受粉過程，讓原本枯燥的生物樣貌變成一件有趣的事，相信對小朋友而言，會是更新、更淺顯易懂的方式來發現植物的秘密。同時讚美「天上掉下一顆種子」是「現代忙碌人最需要的一份豪華！」

新聞局表示，台中花博展期至4月24日止，自今年1月1日起，台中市民憑身分證、新住民憑居留證、及全球12歲以下兒童憑各國護照享免費入園，歡迎把握機會踴躍參觀。