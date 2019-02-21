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社會 社會焦點 保障人權

太平1家4口燒炭亡解剖　妻疑似生前吸入大量一氧化碳

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記者陳玉／台中報導

太平區吳姓男子一家4口18日在計程車內燒炭身亡，台中地檢署21日上午9點進行解剖相驗吳男、彭女遺體；檢方表示，彭女解剖後，肺部有吸入一氧化碳的跡象，初判應是遭捆綁後再吸入過量一氧化碳可能性較大，另因2名子女身體無明顯外傷，並無解剖，另抽血化驗有無藥物反應，但需待解剖鑑定報告出爐，才能釐清4人真正死因。

▲台中。（圖／記者陳玉攝）

▲▼太平1家4口燒炭，今進行解剖相驗。（圖／記者陳玉攝，下同）

▲台中。（圖／記者陳玉攝）

吳男與彭姓妻子、9歲兒子及6歲女兒，18日被人發現陳屍計程車內，車內有燒炭器具，而彭女坐在副駕駛座、雙手垂放在大腿上被膠帶捆綁，一雙子女則是平躺後座，沒有掙扎痕跡；據警調查，因彭女頸部有勒痕、手腕被膠帶捆綁，導致手肘、手背有淤血痕跡，加上現場發現有飲料杯及安眠藥錠，不排除吳男先迷昏妻孩，才燒炭自殺。

檢警21日進行解剖相驗，查明彭女是生前被勒斃，還是因吸入過量一氧化碳致死，另也需查明2名子女是否被下藥；台中地檢署表示，今由法醫研究所曾姓法醫解剖吳男、彭女2人，並摘取相關臟器、血液等鑑定有無藥物反應，另2名幼童因身體無明顯外傷，並無解剖，抽取血液鑑定藥物反應，真正死因仍需待解剖鑑定報告出爐後才能釐清。

▲台中太平燒炭案 。（圖／記者陳玉攝）

▲死者彭女的姐姐攙扶彭父。

▲台中。（圖／記者陳玉攝）

▲檢方相驗遺體，吳母痛哭失聲，與吳父相擁。

吳、彭雙方家屬上午都抵達台中殯儀館，彭女家屬面對記者提問「會原諒女婿嗎？」，彭女姐姐搖手直說「我們不發表意見」，隨即快步離去；而男方家屬爸爸見媒體，憤怒說「要知道真相的人，下去（指陰間）問他（死者吳男），再上來告訴我」。

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關鍵字：台中,太平,燒炭,計程車

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