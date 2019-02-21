狂甩孫女4巴掌！母一旁冷眼「撿來的」她怒理論　見警察...嬤翹腳：缺業績喔

▲這對母女一點也沒有反省。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

一名人妻今早騎車載孩子到幼兒園，途中有個阿嬤也載著女兒及5、6歲大的孫女，但沿路不斷咆哮謾罵，最後甚至將妹妹扯下車，用力賞了4個巴掌，而小孩的媽則冷眼以對。同為人母的她見狀，立刻上前制止，一旁的公車司機也幫忙報警，沒想到阿嬤還反過來告狀，甚至嗆警「一定是缺業績才那麼無聊。」

女網友在「爆廢公社二館」發文還原經過，那時阿婆沿路一直大聲罵孫女，孩子完全不敢吭聲，就連騎在旁邊的她都被嚇到好幾次，由於不放心那位妹妹，她一路跟車、最後對方在桃園市府旁邊的公車站停了下來。

怎料，阿嬤猛然將孫女扯下車，然後瘋狂暴吼，接著猝不及防地朝妹妹甩了4個巴掌，力道還不小；同時，妹妹的母親在一旁隔岸觀火，就像孩子跟她沒有關係一樣。

▲女網友見義勇為，同時也希望相關部門能追蹤後續。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



看到這，女網友不禁聯想，「這個孩子在家是不是也被這樣對待」，於是她立刻大聲嚇阻，並在阿嬤悻悻然打算離開時，擋住了去路，跟對方說不能這樣打孩子的臉。結果阿嬤再度暴怒，轉過來罵她是瘋婆子；好在公車司機大哥幫忙報警，才稍微制住那位婆婆。

過程中，孩子的媽媽一直說，阿嬤有精神疾病、不看醫生、不吃藥，所以準備要送她去養老院了；而女網友也忍不住問她，怎麼能冷眼看著自己辛苦生下的寶貝被打，結果媽媽竟冷回，「她不是我的小孩，她是撿來的。」

最後警察趕到現場，阿嬤立刻反過來告她狀，還說是恐嚇、妨礙自由，孩子的媽也怒瞪著她。更氣人的是，狠心嬤說，如果孩子沒什麼問題，要女網友和警察跟她賠不是，要彌補她，還吐槽「一定是缺業績才那麼無聊。」