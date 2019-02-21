　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

狂甩孫女4巴掌！母一旁冷眼「撿來的」她怒理論　見警察...嬤翹腳：缺業績喔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲狂賞孫女4巴掌！母一旁冷眼「撿來的」　她怒報警...嬤翹腳：缺業績喔。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲這對母女一點也沒有反省。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

一名人妻今早騎車載孩子到幼兒園，途中有個阿嬤也載著女兒及5、6歲大的孫女，但沿路不斷咆哮謾罵，最後甚至將妹妹扯下車，用力賞了4個巴掌，而小孩的媽則冷眼以對。同為人母的她見狀，立刻上前制止，一旁的公車司機也幫忙報警，沒想到阿嬤還反過來告狀，甚至嗆警「一定是缺業績才那麼無聊。」

女網友在「爆廢公社二館」發文還原經過，那時阿婆沿路一直大聲罵孫女，孩子完全不敢吭聲，就連騎在旁邊的她都被嚇到好幾次，由於不放心那位妹妹，她一路跟車、最後對方在桃園市府旁邊的公車站停了下來。

怎料，阿嬤猛然將孫女扯下車，然後瘋狂暴吼，接著猝不及防地朝妹妹甩了4個巴掌，力道還不小；同時，妹妹的母親在一旁隔岸觀火，就像孩子跟她沒有關係一樣。

▲狂賞孫女4巴掌！母一旁冷眼「撿來的」　她怒報警...嬤翹腳：缺業績喔。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲女網友見義勇為，同時也希望相關部門能追蹤後續。（圖／翻攝自爆廢公社二館）
 

看到這，女網友不禁聯想，「這個孩子在家是不是也被這樣對待」，於是她立刻大聲嚇阻，並在阿嬤悻悻然打算離開時，擋住了去路，跟對方說不能這樣打孩子的臉。結果阿嬤再度暴怒，轉過來罵她是瘋婆子；好在公車司機大哥幫忙報警，才稍微制住那位婆婆。

過程中，孩子的媽媽一直說，阿嬤有精神疾病、不看醫生、不吃藥，所以準備要送她去養老院了；而女網友也忍不住問她，怎麼能冷眼看著自己辛苦生下的寶貝被打，結果媽媽竟冷回，「她不是我的小孩，她是撿來的。」

最後警察趕到現場，阿嬤立刻反過來告她狀，還說是恐嚇、妨礙自由，孩子的媽也怒瞪著她。更氣人的是，狠心嬤說，如果孩子沒什麼問題，要女網友和警察跟她賠不是，要彌補她，還吐槽「一定是缺業績才那麼無聊。」

ET快訊
快訊／內湖預拌車輾過男子「雙腳慘變形」　駕駛：沒看到有人
有感濕冷！鋒面冷氣團猛襲「北台轉雨下探12°C」

關鍵字：巴掌,阿嬤,母親,家暴,孫女,精神病,警察,爆廢公社二館,耳光,虐兒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

21歲正妹醉倒Uber半小時...警忍笑Call「母老虎」　還真的是老媽

影／機車屁孩驚擾136縣道山神！　魔神仔「藤蔓後輪」當場肢解命喪赤崁頂

夫半夜上健身房LINE：哥好愛你　醫生妻跟蹤抓到小三是男的！

影／台84重機騎士摔車躺地　友人幫阻車120秒後死神仍上門

影／穩鵬號3台籍幹部鎖船艙自保　海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

影／當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘狂吞7.5瓶」泛淚　摸摸肚皮秒振作：為了兒子

1漁工持棍相伴護衛！穩鵬3台幹「固守船艙」　水糧全斷艱困待援

「228一到就出來亂」！退役中校喊話嗆亡魂　一腳踹斷和平柱

「慢跑妹」成大操場滑手機　恐怖阿伯突襲「重拳打爆臉」…她醫院狂抖崩潰

等待阿公火化！她幫全家訂手搖飲　3月後發票竟中獎...淚狂飆：以前就這樣

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

新北市成立「紅火蟻專管中心」　協助「法鼓文理學院」防治抗蟻害

快訊／內湖水泥預拌車輾過男子「雙腳慘變形」　駕駛：沒看到有人

維冠115死案「5人各判5年」定讞　受害人看開：還有閻羅王的審判

景美捷運站3男互罵警來變俗辣　1男堅持不脫厚外套下場慘

影／狼醫手術檯性侵孕婦　苦情妻落淚挺老公「放我們一條活路」

追不到就殺！世新男大生遭求償500萬　律：女生還得復健

涉A禮券和餐券　欣桃天然氣前董座、總經理交保

影／無良婦科醫生「多打3cc」延長麻醉　手術檯性侵女病患全被妻密錄

穿制服就行！警政署廢規定「不需出示警員證」讓台灣鯛退散

男高中生翹家被逼脫衣　朋友爸強壓地板「扳菊花、摸下體」

全新馬自達3歐規動力規格曝光　Skyactiv-X引擎最大馬力來到181匹

影／45萬「青花菜分切機」助效率翻倍！1分鐘最高可切30顆　

俄女16樓頂天線桿上跳鋼管 網友：難怪訊號差！

《通靈》女星遇抓交替　和女鬼共枕10年：從沒睡飽過

三重戶外景觀餐廳！從活蝦吃到清粥小菜　還有浪漫駐唱

性感彈珠台來了！《PEACH BALL 閃亂神樂》發售日公開

新北市2月底起禁捕撈鰻苗　違者最高可罰15萬

遭尼克冷凍大喊賣我如願　坎特不記仇推薦KD、厄文轉戰紐約

新北市成立「紅火蟻專管中心」　協助「法鼓文理學院」防治抗蟻害

雙獅賽／借鏡日本投手　蔗總：變化球準度要加強

社會熱門新聞

無良色醫師病床上性侵女病患　遭..

重機騎士摔車　友人幫阻車120..

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回..

夫LINE：哥愛你　小三是男的..

正妹醉倒Uber　警忍笑Cal..

狼醫性侵孕婦　妻淚訴「放我們一..

文大女最後身影曝！踏上斑馬線9..

媽祖面前鬥毆！宮主怒逼「8+9..

穩鵬號3幹部鎖船艙自保　特勤隊..

3756海浬搶救船員　海巡特勤..

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　..

1漁工持棍相伴！穩鵬3台幹固守..

謝政鵬女友遭輾斃　女友父與謝哽..

即／70歲翁「捲入耕耘機」　慘..

更多熱門

相關新聞

撿到手機！大嬸急call嗆：告妳侵占

好心沒好報！一名女網友日前在捷運站的廁所內撿到一支手機，她正打算拿到服務台時，失主正好撥電話過來，她沒想太多就接了起來，沒想到對方一開頭就很不客氣地說要告她侵占，嚇得她直接把手機丟入一旁的垃圾桶，「希望下一個撿到的人會聽到妳的來電，因為妳是開震動！」

癡情男遭女友凌虐6年　牙齒慘斷

遭女友家暴　他掉齒又被淋熱水

浮誇貓「大法師式」享受阿嬤拍屁

逆齡媽藏3女兒中合影！男友心動嘆「好想虧」

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

無良色醫師病床上性侵女病患　遭妻錄下獸行

酷炫講錯話！「吳宗憲被踩地雷」把他趕出場

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

大嬸Costco門口攔人問一句　他走掉…網戰翻

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

肯德基炸雞「5種正確吃法」曝光

當媽才懂！孕妻忍吐「5分鐘吞7.5瓶」

陳意涵產後12天崩潰！

便當店吃飯…隔壁坐「超大咖男神」嗨翻！

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面