正妹女友是惡魔！癡情男遭凌虐6年　牙齒慘斷、淋熱水「還捨不得分手」

▲英國一名23歲男子斯基爾（Alex Skeel）慘遭女友沃爾斯（Jordan Worth）凌虐。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合外電報導

英國一名23歲男子斯基爾（Alex Skeel）慘遭女友沃爾斯（Jordan Worth）凌虐，包括用尖刀刺、淋熱水等「酷刑」長達6年之久，他的體重一度掉到44公斤，牙齒還被打碎掉，如今這名「野蠻女友」已經被判刑，他公開闡述自己的經歷，甚至被拍攝成紀錄片「我被女友虐待」（Abused By My Girlfriend，暫譯），就希望有更多家暴受害者站出來。

根據英國BBC報導，斯基爾與女友沃爾斯於2012年大學認識，兩人相戀，不過交往過程中卻漸漸發現，女友竟然常在他熟睡的時候用玻璃瓶砸他的頭、還拿刀子狠劃四肢，嚴重管控他的生活作息，甚至囚禁他在家裡不得出門。當他與對方分手後，得知女友懷孕的消息，以為會改變個性便決定複合，沒想到對方卻變本加厲。

兩人交往過程中，女友要求斯基爾不得與家人和朋友聯絡，甚至朝他潑熱水，還用髮刷敲掉他的牙齒，除了身體虐待，還試圖控制心靈，住處內都是血跡。有次斯基爾嚇得趕緊報警求助，但當警方來到英格蘭魯頓（Luton）的住宅時，女友竟然還瞎騙說，那些血跡都是斯基爾身心狀況不佳而自殘的情形。

身心煎熬的斯基爾瘦到44公斤，他與女友育有2名孩子。他以為，兩人有了愛的結晶，情況就會好轉，然而他卻仍不斷受苦，仍是慘遭女友拿麵包刀割傷、遭鐵鎚痛毆，還得睡在冰冷的地板好幾個月。鄰居聽聞爭執聲響協助報警，斯基爾終於被送往醫院治療。醫師表示，斯基爾嚴重到腦部患水腫，僅剩10天的生命，頭部曾受到重擊。最後他活了下來，當他得知女友被逮捕後，才終於說出被虐待的經歷。

斯基爾曾相信，女友會因為愛情的力量與小孩的成長而改變自己的性格，但遭受暴力的生活卻越來越糟，手機和社群帳號也都被女友控制，甚至還被逼吃安眠藥，最後不知道怎麼回到家。法院於2018年4月判女友沃爾斯7年半徒刑，是英國首位被判定犯有強制與控制行為的女性。而在女友入獄後，斯基爾也展開新的生活，他透過BBC闡述自己的傷痕，希望其他受害者挺身而出，因為家暴不分性別，身為男性也有可能受到傷害，「如果你願意談論它，你只會變得更好。」