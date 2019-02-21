等待阿公火化！她幫全家訂手搖飲　3月後發票竟中獎...淚狂飆：以前就這樣

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／綜合報導

發票中獎對許多人來說，是幸運又開心的事，但這張發票的內容，讓她的心情頓時五味雜陳。一名女網友日前對發票時發現，唯一中獎的那張，就是在阿公出殯當天消費的，好不容易稍微結痂的傷口，瞬間又被撕開，讓她忍不住飆淚，也想起和老人家的過往點滴。

女網友在爆怨公社寫道，阿公去年10月底到天上當神仙了，雖然內心很不捨、難過，但這終究是必須經歷的人生過程，沒想到逐漸平復的心情，因為眼前這張發票，再度掀起陣陣漣漪。

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▲中發票卻哭了。（圖／翻攝自爆怨公社）

她哽咽地說，「阿公出殯那天，送老人家去火化後我訂了飲料，讓家人們等待火化結束後，接阿公進塔、稍稍休息時可以喝，這也是我這期唯一中的發票......。」

或許只是巧合，但以前的點點滴滴，突然像猛水一般湧入腦海中，女網友說，「阿公總是不想要我們花太多錢，要我們薪水盡量留著自己花，所以...這應該算是，阿公幫我補貼了200元的飲料費。」網友們看完也紅了眼眶，建議她一定要好好保存，還有熱心網友表示，可以把獎金換回來，當手尾錢。

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▼示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）