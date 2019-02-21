學生文件父母稱謂改「家長1＆2」　法國會提案修法引爭議

▲法國下議院日前通過修正案，將學生文件「父親」及「母親」稱謂改成「父母1、2」。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

法國國民議會為了消弭社會對於同性戀的歧視，並確保其權利，議員們於12日通過一項修正案，將停止學校文件上兒童監護人以「父親」、「母親」當作稱謂，而改成「家長1」及「家長2」。這項修正案獲得許多民眾的支持，但也引來保守派及基督徒的強烈反對。

綜合外媒報導，法國國民議會（下議院）12日通過一項修正案，規定未來的學校文件中，學生的監護人欄位不再使用「父親」和「母親」，將改成「家長1」及「家長2」來取代。支持這項修正案的共和前進黨議員珀蒂（Valerie Petit）表示，母親和父親的稱謂並沒有反映「同性家庭」的存在，「因此這項修正案的目的在於學校的行政資料中，能夠將兒童的家庭多樣性納入法律中，避免同性家庭的孩子遭受歧視或霸凌」。

▲此項修正案的目的，主要是希望同性家庭的學生避免受到歧視與霸凌。（示意圖／達志示意圖）



此項修正案受到許多民眾及左翼政黨的支持，不過反對聲浪也不小。保守派和基督教團體認為，此修正案中的「家長1、2」稱謂太不人性化了，屆時可能會導致家庭爭論誰要成為「家長1」，同時也不尊重異性戀父母。

同性家長家庭協會（AFDH）則認為此項法案的初衷是好的，但「家長1、2」的稱謂似乎不妥，應保留「父親」、「母親」，同時再新增「監護人」或「其他」供學生自由填選。報導指出，法國國民議會目前通過該修正案，但未來還是有可能會被參議院（上議院）否決，之後退回國民議會並重新審議。

台灣昨（20）日對於同性婚姻也有新的草案，因挺同、反同派癥結點為法案名稱，反同團體堅決同性間不得使用「婚姻」兩字，挺同派則強力爭取法案一定要有婚姻入名，因此政院版本草案名稱選擇以中性的《司法院釋字第748號解釋施行法》為名，在21日行政院院會通過，並送請立法院審議。

▼行政院提出的《司法院釋字第748號解釋施行法》，同志還是可以結婚（圖／記者李毓康攝）