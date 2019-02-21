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捷運廁所撿到手機！大嬸急call嗆：告妳侵占...她嚇到「手滑掉進垃圾桶」

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▲她在捷運廁所撿到手機，結果剛好接到失主的電話。（圖／pixabay）

▲她在捷運廁所撿到手機，結果剛好接到失主的電話。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

好心沒好報！一名女網友日前在捷運站的廁所內撿到一支手機，她正打算拿到服務台時，失主正好撥電話過來，她沒想太多就接了起來，沒想到對方一開頭就很不客氣地說要告她侵占，嚇得她直接把手機丟入一旁的垃圾桶，「希望下一個撿到的人會聽到妳的來電，因為妳是開震動！」

女網友撿到手機時心想，失主一定非常著急，馬上拿著手機要交給站務人員處理，結果對方剛好打電話過來，她一心只想讓對方安心些，沒有考慮太多就直接把電話接起來，結果失主竟然一絲感謝之情都沒有，反而對著她大罵，「你侵占我手機，我要去告你」，她只好趕緊把手機丟掉，以免惹禍上身。

請繼續往下閱讀...

她將這件事分享到臉書「爆廢公社二館」社團，網友們紛紛稱讚她做的好，「真的好心沒好報」、「應該被嚇到不小心掉進馬桶裡才對」、「我會嚇到把手機摔爛」、「嚇到掉地上又不小心踩兩腳，再丟廁所垃圾桶」、「正常是不求回報的，但是針對她的嘴巴，我㑹交警察局，要法定報酬」、「她要告垃圾桶侵占了」。

但也有人擔心她這麼做可能會引發後續不必要的麻煩，「最好還是送交警察，不然到時候對方調監視器會更麻煩」、「我會交給警局，並要求該物品30%的價值」、「這樣會有指紋，妳應該拿去丟馬桶沖洗一下的」。

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關鍵字：爆廢公社二館,捷運站,手機,侵占,失物

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