恐怖保險員助詐保！1人「乾冰截肢」...1人「電土烤肉」燒傷54％

▲廖建富曾說服同學以乾冰凍壞下肢詐保，現在又起訴涉嫌共犯自焚詐保案。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

年僅26歲的男子廖建富因為說服高中同學，以乾冰凍壞雙腿、截肢詐保4126萬元，被判刑6年確定，檢警在偵辦過程中，意外在廖建富手機內看到1段人形火球影片，追查之後，原來廖建富另涉與吳姓大學同學共謀，以自焚方式自殘詐保，再由吳母去申請600多萬元理賠，台北地檢署依詐欺取財罪起訴廖男、吳男與母親。

出身大學保險系 高中同學「乾冰截肢」

據了解，廖建富原本就讀北部某大學保險系，用課程學到的專業知識，幫張姓高中同學規劃保單後，說服張男在2023年間密集投保傷害險、壽險，然後由張男把雙腳放進乾冰桶裡，忍受急凍約10小時後才就醫，事後張男以雙側小腿凍傷壞死截肢的診斷證明，申請保險理賠共4126萬元，保險公司認為投保時間過近、傷勢可疑而報案。

檢警展開搜索、約談，查扣廖建富錄下張姓同學腳泡乾冰的影片證據外，另外發現1段疑似自焚影片，但廖建富不願意交代來源，張姓同學堅稱與他無關，檢察官因此先將乾冰詐保案起訴，廖建富被判刑6年已經入監，張姓同學判刑2年、緩刑2年。

檢警再查出「人形火球」影片也是詐保

刑事局另行追查自焚片發現，原來早在乾冰詐保案之前，廖建富就在2022年7月間，帶著酒精、打火機、瓦斯噴槍到吳姓大學同學的淡水租屋處，讓吳男穿上浸泡過酒精的衣服，蹲在遇水易燃的電土上，由吳男自己點火引燃，廖建富在一旁全程錄影後，打119叫救護車把吳男送醫，過沒多久，從事保險業務工作的吳男母親開始申請理賠。

自焚的吳男因頭頸部、胸腹、背部及四肢多處二至三度燒傷，達體表面積54%，經治療後仍嚴重影響皮膚排汗功能，但他到案後一下說是要測試電土烤肉效果，一下說是在進行傳統「過火」儀式，卻說不清楚為什麼要穿上酒精衣，廖建富更是瞎扯自己當時在房間，手機被吳男拿去架設錄影。

「電土烤肉」助大學同學全身54%燒傷

檢察官調查後認為，廖建富等人說詞不可採信，依詐欺取財、幫助他人自傷致重傷等罪起訴廖建富、吳男及吳男母親，受害的保險公司也大多以傷勢可疑等理由，拒絕理賠，其中富邦產險拒賠600多萬元，被吳男告上法院，一審判富邦產險要依約給付保險金，雙方正在訴訟中。

