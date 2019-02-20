影／穩鵬號3台籍幹部鎖船艙自保　海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

記者張君豪／台北報導

今天20日凌晨1時許東港籍遠洋漁船穩鵬號在印度洋模里西斯東北方1582海浬公海發生菲律賓籍漁工持刀械鬥案，初步瞭解是兩幫菲律賓籍漁工發生爭執後械鬥，目前有15名船員被殺紅眼的菲籍漁工強逼跳海，就近支援的台灣漁船「鴻福88號」已救起4人，仍有11名落海船員下落不明。船上的台籍船長陳振茂、觀察員楊文斌把自己反鎖船長室躲避這名瘋狂漁工，輪機長高信光則藏匿在該船甲板下的貨艙室內，情況岌岌可危！

▲針對穩鵬號爆發喋血案，海巡署出動巡護八號和特勤隊員趕往救援。（圖／記者張君豪翻攝）

這起遠洋漁船喋血案宛如好萊塢驚悚電影劇情般！殺紅眼的菲律賓漁工持刀威逼15名船員、漁工棄船跳海，緊接著在船上甲板、船艙搜尋不聽命令的船員，這名瘋狂漁工見人就砍，目前傳出已有一名漁工腹部被刺穿肚破腸流當場慘死，另名漁工全身多處被砍重傷奄奄一息。目前該船喋血案已累計一死一重傷。

睡夢中被鬥毆尖叫聲吵醒的台灣籍船長、觀察員，為求自保倉皇急奔到船長室內反鎖艙門，並利用遠洋漁船上的衛星電話向台灣漁業署求救，截至最後一次通話為止，兩人仍被困在船長室內生命無虞，但因為船長室內並無食物飲水，目前兩人受困情況相當危急。

另名該船的台籍輪機長來不及躲到船長室，只能躲入甲板下方的空貨艙內鎖門自保，3名台灣籍漁船幹部等同受困狹小船艙內待援、目前根據漁業署資料：離穩鵬號最近的台籍遠洋漁船「鴻福88號」目前已駛到穩鵬號目視距離內，鴻福88號船長回報指稱穩鵬號仍在行駛，但甲板上空無一人，目前救起落海的4名外籍漁工，鴻福號和另艘趕往現場的澳洲籍散裝貨輪正在附近海域搜救。

海巡署下午決定派遣海巡特勤隊援全副武裝，從桃園海湖基地開拔前往高雄搭乘「巡護八號」艦出海救人，海巡署特勤隊員將攜帶長短各式槍枝及攻堅戰鬥器材趕往案發現場，署方已下達救人優先的最高指令，特勤隊員必要時會登船駁火交戰，不排除開槍格斃瘋狂漁工救出受困台籍船員。