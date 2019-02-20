「228一到就出來亂」！退役中校喊話嗆亡魂　一腳踹斷和平柱

▲退役軍官楊思聖到228和平紀念館前嗆聲，一腳踹斷和平柱。（圖／翻攝臉書）



國際中心／綜合報導

藍天行動聯盟秘書長、退役軍官楊思聖，19日下午2時許到台北市228和平紀念館前「向亡魂喊話」，並全程透過臉書直播。楊思聖提到「一到228鬼魅魍魎都跑出來」「這些日倭皇奴不是要和平？時間一到就挑撥仇恨對立」，還一腳將館外的「和平柱」踹斷。

從楊思聖的臉書直播影片中可見，他到228和平紀念館前高喊，「228亡魂你們聽著，還有9天你們又要跳出來啦，你們這些鬼魅魍魎」，「你們這一撮日倭皇奴，你們不是要和平嗎？時間一到，你們就挑撥仇恨、製造對立。」館內人士則紛紛拿手機錄下。

楊思聖還提到，日本人曾拿武士刀斬殺外省婦孺，卻拒絕向中國人道歉，「只有你們的命是命，外省婦孺的命不是命」；美國也曾發生「波士頓大屠殺」等語。接著又走到館外寫著「期望世界人類和平」的白色和平柱前，一腳將和平柱踢斷。

據了解，楊思聖為退役中校，過去在反年改行動中就有過暴力行為紀錄，世大運期間也曾闖入會場徒手攻擊員警，遭警方逮捕送辦。館方人員透露，楊思聖228期間就常到紀念館附近叫囂，但這是第一次出現破壞公物財產的行為。

據悉，該和平座柱是熱心民眾捐贈給和平紀念館的財產。警方表示，目前已經掌握案情和相關人士，但因為毀損罪屬於告訴乃論，未來若館方提告，警方將會進一步處理。

▼退役軍官楊思聖到和平紀念館前嗆聲，並一腳踹斷和平柱（7分21秒處）。影片取自臉書，如遭刪除請見諒。

