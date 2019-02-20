影／台84重機騎士摔車躺地　友人幫阻車120秒後死神仍上門

地方中心／台南報導

一名蔡姓男子16日深夜騎著黃牌重機，載著友人行經台84台南官田路段時，不慎追撞前車後倒地不起，友人見狀擔心發生二次車禍，高舉雙手向後方車輛示意，不料就在車禍發生的2分鐘後，一輛轎車不察路況仍向前行駛，當場輾過蔡男的頭部害命，丁姓駕駛也未下車查看竟加速逃逸，警方獲報後18日將丁嫌逮捕歸案，並在車上採集到死者的毛髮、血跡反應。

▲騎士騎黃牌重機摔車後遭後方車輛輾過頭部慘死。（圖／記者林悅翻攝，下同）



警方調查，34歲的蔡姓男子從新北出發，16日晚間11時許騎著要價50萬的黃牌重機，經過台84西往東方向27K處時，疑似要超車變換車道時不慎，擦撞前方一輛休旅車後倒地不起、安全帽脫落，他所搭載的友人急忙確認蔡男狀況，確認仍有意識後擔心後方車輛追撞，因身邊也沒三角警示牌，友人只好揮舞雙手向後方示警。

▼騎士躺在內側車道頭部遭輾，現場血跡斑斑。（圖／記者林悅翻攝，下同）



大貨車及一輛轎車察覺狀況後，減速緩靠路肩，沒想到就在車禍120秒後，第3輛轎車就直接輾過蔡男的頭部，友人慌張大喊要對方停下，肇事駕駛卻加速逃逸無蹤；警方獲報後查閱車牌，，確認車輛往玉井方向行駛車主卻表示車子已經借給一名丁姓男子開，但沒有他的電話及住址，專案小組只好土法煉鋼，在玉井山區逐戶拜訪，18日上午10時許終於找到車輛，並逮捕31歲的丁姓犯嫌。

丁男起先否認有輾過騎士，但警方察覺車身有清洗痕跡，明顯是丁男為了脫罪有去洗車，鑑識小組當場在保險桿及輪弧採集到血跡反應，並在底盤發現死者的毛髮跟血跡，警方訊後依照過失致死、肇事逃逸罪嫌將丁男送辦。