「慢跑妹」成大操場滑手機　恐怖阿伯突襲「重拳打爆臉」…她醫院狂抖崩潰

▲張女在成大光復校區的操場上遭毆打。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名張姓女子15日下午到成功大學光復校區操場慢跑時，因接聽、滑手機讓61歲的陳姓男子不滿，竟被對方重毆臉部倒地，送醫後縫了5針，更擔心對方會上門報復。警方表示，陳男事後已到案接受偵訊，全案也依傷害罪移送。

「希望不要再有無辜的人受到傷害」張女在社群軟體PO文表示，她15日下午16時許到成大光復校區慢跑，當她在跑道上慢走滑手機時曾被陳男喝斥，「當下我已覺得陳姓男子非常無理，但我還是走到外圍繼續運動」。

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事後，她獨自一人到操場旁的草地使用手機，陳男竟直接上前理論，兩人進而發生口角，當張女要拿出手機蒐證時，竟被陳男爆打臉部後倒地，導致嘴角撕裂傷、左腳踝扭傷及頸部挫傷，張女友人看到後也立刻報警，但陳男馬上逃跑。

▲張女傷勢嚴重，出院後憤而報警。（圖／翻攝PTT）



張女的友人在PTT上發文指出，張女傷勢嚴重，本要到陳大醫院急診，但因人滿而轉到台南醫院，沒想到陳男竟要到醫院堵人，還跑到警局「惡人先告狀」，「但因為加害人不知道我朋友是誰，所以警察沒受理」。

張女友人說，張女觀察6小時確認沒有腦震盪後才出院，並到警局報案，「我朋友到現在因傷口及心靈上的創傷

吃不下睡不好，連要出門回診都害怕是否又會再次莫名受到攻擊」，並附上也張女的受傷照，希望可以讓更多網友小心注意。

台南市警第一分局東寧派出所所長李振維表示，張女當天已提出驗傷單並提出告訴，警方也在隔日傳喚陳男到案說明，對方也坦承犯案，訊後依傷害罪嫌函送台南地檢署偵辦。