　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

1漁工持棍相伴護衛！穩鵬3台幹「固守船艙」　水糧全斷艱困待援

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者莊智勝／綜合報導

宛如電影情節的驚悚喋血案真實在海上發生！台灣東港籍遠洋漁船「穩鵬號」20日凌晨爆發血案，一名菲籍漁工因口角而爆走持刀桶殺另名漁工，還有一人被砍到重傷，甚至還揮刀逼迫15名漁工跳海；海巡署公關科科長蔡宗憲指出，目前漁業署回報的最新狀況是，包括船長在內的3名台籍幹部仍固守在船艙內待援，情況仍然相當危急、不明朗。

據悉，穩鵬號是鮪釣漁船，1月24日自高雄前鎮漁港出海，前往印度洋海域進行作業，船上人員共24名，包括台籍船長陳振茂、輪機長高信光、漁業署觀察員楊文斌，另還有10名菲律賓籍船員、以及11名印尼籍船員；20日凌晨時分，穩鵬行經模里西斯東北方海域時，該名菲籍船員因故與另名漁工爆發激烈口角，憤而持刀將其砍到肚破腸流、當場死亡，另還有名漁工也被波及，遭砍到重傷，倒臥在地奄奄一息。

漁業署訊息指出，由於穩鵬號遠在3756浬之外，且事發經過都是透過船長陳振茂以衛星電話通報，因此對於全案掌握度仍然相當有限，目前僅知該名菲籍漁工與另名漁工發生口角，因而行兇，但2人確切爭吵內容為何仍是不得而知。

此外，在菲籍漁工揮刀釀成1死1重傷慘劇後，立即引爆穩鵬號全船騷動，船長、輪機長與觀察員立即躲進船長室中，並反鎖艙門保命，其餘逃跑不及的外籍船員，大多在該名菲籍漁工的脅迫下選擇跳海，漁業署初估落海人數約有15人。

▲針對穩鵬號爆發喋血案，海巡署出動巡護八號和特勤隊員趕往救援。（圖／記者張君豪翻攝）

▲針對穩鵬號爆發喋血案，海巡署出動巡護八號和特勤隊員趕往救援，預計最快21日中午出發。（圖／記者張君豪翻攝）

蔡宗憲表示，該名漁工在海上行兇儼然成為刑案，已報請屏東地檢署主任檢察官指揮偵辦，同時海巡署現已掌握穩鵬號航行動向，「巡護八號」也正在高雄港整補、集結特勤部隊，待油料、水源、食物準備充足後，最快21日中午就可出海援救，船上至少也會有1支4人的攻堅小隊，隊員將全副武裝，必要時刻不排除以武力格殺兇徒、確保船員安全。

針對稍早有媒體報導3名台籍幹部已經獲救消息，蔡宗憲則表示無法證實，目前海巡署所掌握的狀況，船長、輪機長、觀察員等3人仍然反鎖固守船艙，身旁還有另名菲籍漁工持棍棒疑似護衛，安全部分應暫時無虞，只是情況還是相當緊急，艙內幾乎無水無糧，穩鵬號嚴格來說目前仍是遭到「挾持」狀態，3名台籍幹部能夠支撐多久？仍是未可知。

另一方面，蔡宗憲表示，初步估算因脅迫而跳海的外籍漁工約有15人，由於穩鵬號位置遙遠，自台灣出發救援約要13天的航程，因此第一時間已委由在鄰近作業的漁船「鴻福88」前往救援，並率先救起落海的4名漁工；而稍早漁業署也透過外交部委請國際援助，週邊海域也剛好有澳洲散裝貨輪前往救援，目前2船仍在鄰近海域持續搜索落海者，但仍未有好消息傳出。

穩鵬號船東陳勝富獲悉整起事件後感到相當不解，坦言該名行兇的菲籍漁工是船上所有菲籍中能力最為突出者，甚至還能代理船長分擔部分工作，過去與他接觸時對他印象也不差，無法想像他竟會有如喪心病狂般在海上揮刀行兇，甚至威逼其他船員跳海。

▲▼穩鵬號在印度洋莫里西斯東北方海域發生喋血案。（圖／翻攝Google Map）

▲喋血事件爆發地點就位於模里西斯東北方海域。（圖／翻攝Google Map）

ET快訊
周末冷氣團強襲！北部低溫探12°C　「玉山、合歡山有機會下雪
屋內挖到石油！房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：故意抬價
23歲混血妹「熱戀乙武洋匡」！自己開公司當代表…背景曝光了

關鍵字：穩鵬號,漁工,漁船,海巡署,特勤,船長,跳海

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

媽祖面前鬥毆！宮主怒罰「廟前罰跪」轎班成員秒變乖…網全讚翻

1漁工持棍相伴護衛！穩鵬3台幹「固守船艙」　水糧全斷艱困待援

「228一到就出來亂」！退役中校喊話嗆亡魂　一腳踹斷和平柱

踏上斑馬線9秒「瞬間殞命」！謝政鵬女友最後身影曝…根本來不及掙扎

女力崛起！20年來第一位　31歲王聘婷接任大溪消防分隊長

買枕頭、咖啡杯通通申報　國立二林工商校長遭搜索調查

穩鵬「血腥漁工」海上揮刀！台籍3幹部平安　11漁工被迫跳海失蹤

輔導老師擺爛狂講手機　校評會解聘「未過門檻」引家長眾怒

中風心智退化至6歲娶變性女　母告婚姻無效兒出庭：要給她名份

性侵11名身障男童　狼學長判8年辯：我以前也被老師性侵

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　利菁消音前疑似用氣音說「郭雪芙」

媽祖面前鬥毆！宮主怒罰「廟前罰跪」轎班成員秒變乖…網全讚翻

1漁工持棍相伴護衛！穩鵬3台幹「固守船艙」　水糧全斷艱困待援

「228一到就出來亂」！退役中校喊話嗆亡魂　一腳踹斷和平柱

踏上斑馬線9秒「瞬間殞命」！謝政鵬女友最後身影曝…根本來不及掙扎

女力崛起！20年來第一位　31歲王聘婷接任大溪消防分隊長

買枕頭、咖啡杯通通申報　國立二林工商校長遭搜索調查

穩鵬「血腥漁工」海上揮刀！台籍3幹部平安　11漁工被迫跳海失蹤

輔導老師擺爛狂講手機　校評會解聘「未過門檻」引家長眾怒

中風心智退化至6歲娶變性女　母告婚姻無效兒出庭：要給她名份

性侵11名身障男童　狼學長判8年辯：我以前也被老師性侵

JHBL／校長奔走打造頂級籃球環境　神岡狂潮睽違13年闖八強

媽祖面前鬥毆！宮主怒罰「廟前罰跪」轎班成員秒變乖…網全讚翻

川普推特語錄／加州高鐵計畫亂搞！　把浪費的數十億美元還來

人獸大戰？動物園讓8歲孩跟獅子老虎玩拔河 引發眾怒

拍照角度超重要！雪乳妹「斜45度床照比對」1秒崩壞…網全笑翻

電動自行車業績加持　自行車雙雄今年EPS可望挑戰8元

22歲「空降兵精英」對決51歲老保全　散打冠軍秒被KO斃命！

菜々日本料理推出全新午間菜色　套餐580元起

倫敦／詹朴用服裝玩「偵探遊戲」　溫貞菱超興奮：他怎麼知道我喜歡

雷／《花不棄》預告「他」領便當！林依晨淚認焦屍網友全崩潰

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

社會熱門新聞

重機騎士摔車　友人幫阻車120..

文大女最後身影曝！踏上斑馬線9..

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　..

穩鵬號3幹部鎖船艙自保　特勤隊..

228就出來亂　退役軍官踹斷和..

謝政鵬女友遭輾斃　女友父與謝哽..

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會..

父搭機趕見最後一面　謝政鵬：說..

快訊／債務壓垮人生！男旅館輕生

1漁工持棍相伴！穩鵬3台幹固守..

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋..

醒吾高中遭查封！不還376萬元..

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛..

男友幾乎天天要愛愛　她求分居遭..

更多熱門

相關新聞

穩鵬漁工海上揮刀！台籍3幹部暫無礙

屏東東港籍鮪釣大型漁船「穩鵬號」20日凌晨驚傳海上喋血，一名菲律賓籍漁工因口角而爆走砍殺另名漁工，釀成1死1重傷慘劇，其餘多名船員見狀後驚慌逃竄，還有多人被迫跳海；鄰近台籍漁船「鴻福88」與澳洲商船獲悉後趕往搶救，稍早已確認穩鵬號船長、輪機長、漁業署觀察員等3名台籍人士平安，還在海面上救起4名落海漁工，但目前仍有11人跳海後失蹤，遇害可能性極高，恐葬身大海。

王世堅又賭跳海　韓冰喊話：「還欠愛河一次」

穩鵬號3幹部鎖船艙自保　特勤隊不排除格殺劫匪救人

菲籍漁工砍人劫船　漁業署：3台人平安

穩鵬號漁工喋血！友船已救4人

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

青苔妹鞋帶鬆了！ 騎士紅燈7秒煞氣一綁

慢跑妹成大操場滑手機　阿伯重拳打爆臉

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英文！

文大女最後身影曝！踏上斑馬線9秒殞命

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

《還願》實況亂劇透！外國實況主嘆：討厭台灣人

政院版同婚草案：同性可結婚、繼承、繼親收養

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面