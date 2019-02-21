1漁工持棍相伴護衛！穩鵬3台幹「固守船艙」　水糧全斷艱困待援

記者莊智勝／綜合報導

宛如電影情節的驚悚喋血案真實在海上發生！台灣東港籍遠洋漁船「穩鵬號」20日凌晨爆發血案，一名菲籍漁工因口角而爆走持刀桶殺另名漁工，還有一人被砍到重傷，甚至還揮刀逼迫15名漁工跳海；海巡署公關科科長蔡宗憲指出，目前漁業署回報的最新狀況是，包括船長在內的3名台籍幹部仍固守在船艙內待援，情況仍然相當危急、不明朗。

據悉，穩鵬號是鮪釣漁船，1月24日自高雄前鎮漁港出海，前往印度洋海域進行作業，船上人員共24名，包括台籍船長陳振茂、輪機長高信光、漁業署觀察員楊文斌，另還有10名菲律賓籍船員、以及11名印尼籍船員；20日凌晨時分，穩鵬行經模里西斯東北方海域時，該名菲籍船員因故與另名漁工爆發激烈口角，憤而持刀將其砍到肚破腸流、當場死亡，另還有名漁工也被波及，遭砍到重傷，倒臥在地奄奄一息。

漁業署訊息指出，由於穩鵬號遠在3756浬之外，且事發經過都是透過船長陳振茂以衛星電話通報，因此對於全案掌握度仍然相當有限，目前僅知該名菲籍漁工與另名漁工發生口角，因而行兇，但2人確切爭吵內容為何仍是不得而知。

此外，在菲籍漁工揮刀釀成1死1重傷慘劇後，立即引爆穩鵬號全船騷動，船長、輪機長與觀察員立即躲進船長室中，並反鎖艙門保命，其餘逃跑不及的外籍船員，大多在該名菲籍漁工的脅迫下選擇跳海，漁業署初估落海人數約有15人。

▲針對穩鵬號爆發喋血案，海巡署出動巡護八號和特勤隊員趕往救援，預計最快21日中午出發。（圖／記者張君豪翻攝）

蔡宗憲表示，該名漁工在海上行兇儼然成為刑案，已報請屏東地檢署主任檢察官指揮偵辦，同時海巡署現已掌握穩鵬號航行動向，「巡護八號」也正在高雄港整補、集結特勤部隊，待油料、水源、食物準備充足後，最快21日中午就可出海援救，船上至少也會有1支4人的攻堅小隊，隊員將全副武裝，必要時刻不排除以武力格殺兇徒、確保船員安全。

針對稍早有媒體報導3名台籍幹部已經獲救消息，蔡宗憲則表示無法證實，目前海巡署所掌握的狀況，船長、輪機長、觀察員等3人仍然反鎖固守船艙，身旁還有另名菲籍漁工持棍棒疑似護衛，安全部分應暫時無虞，只是情況還是相當緊急，艙內幾乎無水無糧，穩鵬號嚴格來說目前仍是遭到「挾持」狀態，3名台籍幹部能夠支撐多久？仍是未可知。

另一方面，蔡宗憲表示，初步估算因脅迫而跳海的外籍漁工約有15人，由於穩鵬號位置遙遠，自台灣出發救援約要13天的航程，因此第一時間已委由在鄰近作業的漁船「鴻福88」前往救援，並率先救起落海的4名漁工；而稍早漁業署也透過外交部委請國際援助，週邊海域也剛好有澳洲散裝貨輪前往救援，目前2船仍在鄰近海域持續搜索落海者，但仍未有好消息傳出。

穩鵬號船東陳勝富獲悉整起事件後感到相當不解，坦言該名行兇的菲籍漁工是船上所有菲籍中能力最為突出者，甚至還能代理船長分擔部分工作，過去與他接觸時對他印象也不差，無法想像他竟會有如喪心病狂般在海上揮刀行兇，甚至威逼其他船員跳海。

▲喋血事件爆發地點就位於模里西斯東北方海域。（圖／翻攝Google Map）