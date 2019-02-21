　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

夫半夜上健身房LINE：哥好愛你　醫生妻跟蹤抓到小三是男的！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／台北報導

台北嚴姓女醫生發現結婚20年的李姓丈夫常在深夜11時許說要去健身房，直到凌晨1時到3時間才回家，甚至與暱稱為J的陌生人互傳「哥好愛你」、「想你到胸痛」等曖昧語句，好奇偷偷跟蹤，沒想到小三竟然是男的！一氣之下決定提告求償300萬元。不過，台北地院法官認為，雖然對話紀錄其中一方確實是李男，但無法證明是與江姓男子發生婚外情，因此僅判賠60萬元。

嚴女指控，她與李男在就讀大學時是學長、學妹關係，結婚20年還育有1男1女，兩人都是醫生，但從2012年開始，丈夫常以健身為藉口在深夜11時許外出，而健身房只營業到凌晨0時，對方卻總是在凌晨1時到3時才返家，有時甚至整夜未歸，後來情況變得越來越嚴重，就算人在家中也是緊盯手機不放，頻頻用LINE傳送訊息，或是躲到遠處講很久的電話，完全沉浸在通訊世界中，她雖然起疑是否有小三，但還是期望有一天丈夫能回心轉意。

gay,男同志,同性戀。（圖／達志／示意圖）

▲嚴女指控丈夫與男性外遇。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

不過，嚴女等了又等都沒有看見情況改善，曾一度心灰意冷吞安眠藥求死，幸好最後獲救保住一命，但2015年間丈夫突然要求一同到律師事務所將夫妻財產變更為分別財產制，這才發現對方有隱匿的財產，某一天乾脆偷偷跟蹤追查，沒想到外遇對象竟然是江姓男子，「他們中午會到工作地點附近的大賣場共進午餐，還會一起進入同一間廁所隔間，疑似有性行為。我追問過究竟是怎麼回事，他卻辯解『只是對江XX心動過，沒有交往』，我為了顧全家庭選擇相信，後來卻在上網幫小孩找樂譜時發現LINE的曖昧對話。」

嚴女認為，丈夫假日都以「我很忙、有會要開」等理由拒絕陪伴小孩，實際上根本就是到江男家幽會，在他心中男友的套房才是真正的「家」，完全無心於家庭，這樣的行為已經與拋妻棄子無異，心寒之下決定提告求償300萬元。

被指控外遇的李男與江男則辯稱，兩人是在2015年時於健身房認識，頻繁使用LINE只是在談公益團體的公務，況且好朋友中午一起吃飯也很正常，進入同一間廁所什麼的也沒有證據，光靠使用暱稱的LINE對話根本無法證明兩人有超越友誼的交往。

母女,親子,小孩,兒童 （圖／達志／示意圖）

▲嚴女認為丈夫假日都不肯陪伴小孩，冷淡的行為根本就是拋家棄子。

然而，法官發現李男在臉書的暱稱與LINE一樣，因此認定其中一方就是他無誤，對話中暱稱為「J」的人傳送訊息說，「哥好愛你，哥好想你，可以視訊一下嗎？不用講話，只想看看愛達，想你到胸痛」，他則回答「我也是，愛你喔，好想你，想跟你一起來玩」，兩人在對話中互訴愛意，顯然已經侵害到嚴女的配偶權。

只是這位暱稱為「J」的網友到底是誰，法官認為，江男的英文名字根本沒有J這個字，也沒有其他證據證明他就是這個人，因此駁回嚴女對江的求償，僅裁定李男須賠償妻子60萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
華航747總機師被爆高空爽打盹！自請處分記申誡…轉身秒復仇
生酮名醫「肝膿瘍」4天病倒！ 謝旺穎45歲早逝…上萬病患震驚
看不起退將赴陸！蘇貞昌震怒：永久限制　鄉民讚爆：沒收終身俸

關鍵字：外遇,配偶權

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

謝政鵬深夜IG「棄權妳會不開心，但我好想回去」　75字淚悼女友

健身完白色愛車座墊遭吐檳榔汁　桃園妹噁到崩潰：嘴巴歪掉嗎？

影／武陵富野渡假村爆主管逼7實習學生免費加班　一天做13小時吃剩飯

影／龍潭看夜景拍到飄浮女人頭　「撞臉郭雪芙」網友看傻：點開吹狗螺

1漁工持棍相伴護衛！穩鵬3台幹「固守船艙」　水糧全斷艱困待援

「228一到就出來亂」！退役中校喊話嗆亡魂　一腳踹斷和平柱

中風心智退化至6歲娶變性女　母告婚姻無效兒出庭：要給她名份

「妳好大」翁拍女房仲胸部電梯性騷10秒　法官減刑：他85歲了

菲漁工海上「狂砍逼跳海」　挾持船長3台人！船東爆：他是最優秀船員

夫外遇！她玩GAME求升等愛上「網公」淪小三：動心後才知他已婚

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

HAHA超會起鬨硬湊「國懵CP」　金鍾國.宋智孝強制loveline

Sandy身分證背後「父 吳宗憲」　找工作被霸凌：你們有錢人 家...22K！

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

「妳好大」翁拍女房仲胸部電梯性騷10秒　法官減刑：他85歲了

菲漁工海上「狂砍逼跳海」　挾持船長3台人！船東爆：他是最優秀船員

夫外遇！她玩GAME求升等愛上「網公」淪小三：動心後才知他已婚

毛孩遭駕駛撞死求償21萬　「沒上狗鏈不應在馬路」遭駁回

夫半夜上健身房LINE：哥好愛你　醫生妻跟蹤抓到小三是男的！

性侵假釋犯再犯　13歲少女淪魔爪慘遭勒頸　法官重判12年半

不爽同行提早載客　司機堵人、丟螺帽判拘役　客運公司連座罰

謝政鵬深夜IG「棄權妳會不開心，但我好想回去」　75字淚悼女友

媽祖面前鬥毆！宮主怒罰「廟前罰跪」轎班成員秒變乖…網全讚翻

1漁工持棍相伴護衛！穩鵬3台幹「固守船艙」　水糧全斷艱困待援

iPhone、iPad和Mac 計畫整合App　將能帶動蘋果營收表現

鏡頭突「火光閃過」瞬黑！啦啦隊女孩開心綁髮　下一秒家中氣爆殺了她

明基三豐前進印度　主推彩色超音波與醫療顯示器

喝青菜豆腐湯會結石？10個飲食結石迷思一次解答

58歲美魔女情色直播落網…長相太逆天　調查員驚：以為20歲

「妳好大」翁拍女房仲胸部電梯性騷10秒　法官減刑：他85歲了

10年房租破百萬！主播蔡尚樺砸1400萬買16坪房　笑：投資報酬率高

菲漁工海上「狂砍逼跳海」　挾持船長3台人！船東爆：他是最優秀船員

HTC VIVE再攜巴塞爾藝術展　首展最新VR藝術作品《登月》

Fakeme太陽眼鏡更輕了　聯手南韓名模造時髦框

錯過交流道！三寶玩命「倒車插隊」 堅持不壓槽化線...網諷：技術真好

社會熱門新聞

重機騎士摔車　友人幫阻車120..

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回..

文大女最後身影曝！踏上斑馬線9..

穩鵬號3幹部鎖船艙自保　特勤隊..

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　..

1漁工持棍相伴！穩鵬3台幹固守..

謝政鵬女友遭輾斃　女友父與謝哽..

228就出來亂　退役軍官踹斷和..

媽祖面前鬥毆！宮主怒逼「8+9..

父搭機趕見最後一面　謝政鵬：說..

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會..

夫LINE：哥愛你　小三是男的..

快訊／債務壓垮人生！男旅館輕生

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋..

更多熱門

相關新聞

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO照

中國大陸一名男子發現即將結婚的未婚妻外遇，氣得直接把對方從床上拖下來，暴打一番，還在網路上直播，該男表示，自己都已經給了聘金4萬元（約台幣18萬元）卻被戴綠帽，非常不爽，不過許多網友並不贊同他的暴力行為，但勸阻後還被該男反嗆「不是好東西」。

清新人妻不寡欲　產子「誰先到就誰的」

綠帽夫遭拋飛亡　父轟媳：太狠心

痴情人夫驚悚甩飛畫面曝　趴小王車引擎蓋慘死

和女同事上摩鐵　渣男想賴40萬賠償金挨告

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

重機騎士摔車　友人幫阻車120秒後死神上門

蘇揆限制退將赴陸！網促：沒收終身俸

謝政鵬再PO文悼女友：我好想回去

華航總機師高空打盹　還被爆復仇

生酮名醫肝膿瘍4天病逝…萬人震驚

房東月租「2萬→40萬」她傻眼　網：大里耶

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」

宋慧喬婚戒真的拔了！微博熱搜炸開

民報小編忘切帳號　簡體字嗆蔡英文！

賓士車牌驚見「使」！網揭權貴真相

青苔妹鞋帶鬆了！ 騎士紅燈7秒煞氣一綁

慢跑妹成大操場滑手機　阿伯重拳打爆臉

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

文大女最後身影曝！踏上斑馬線9秒殞命

更多

最夯影音

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

反向詭騎...沙鹿女老師「蒸發5天」　終於找到了！跨越市界騎到苗栗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面