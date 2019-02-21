夫半夜上健身房LINE：哥好愛你　醫生妻跟蹤抓到小三是男的！

記者黃翊婷／台北報導

台北嚴姓女醫生發現結婚20年的李姓丈夫常在深夜11時許說要去健身房，直到凌晨1時到3時間才回家，甚至與暱稱為J的陌生人互傳「哥好愛你」、「想你到胸痛」等曖昧語句，好奇偷偷跟蹤，沒想到小三竟然是男的！一氣之下決定提告求償300萬元。不過，台北地院法官認為，雖然對話紀錄其中一方確實是李男，但無法證明是與江姓男子發生婚外情，因此僅判賠60萬元。

嚴女指控，她與李男在就讀大學時是學長、學妹關係，結婚20年還育有1男1女，兩人都是醫生，但從2012年開始，丈夫常以健身為藉口在深夜11時許外出，而健身房只營業到凌晨0時，對方卻總是在凌晨1時到3時才返家，有時甚至整夜未歸，後來情況變得越來越嚴重，就算人在家中也是緊盯手機不放，頻頻用LINE傳送訊息，或是躲到遠處講很久的電話，完全沉浸在通訊世界中，她雖然起疑是否有小三，但還是期望有一天丈夫能回心轉意。

▲嚴女指控丈夫與男性外遇。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關，下同）

不過，嚴女等了又等都沒有看見情況改善，曾一度心灰意冷吞安眠藥求死，幸好最後獲救保住一命，但2015年間丈夫突然要求一同到律師事務所將夫妻財產變更為分別財產制，這才發現對方有隱匿的財產，某一天乾脆偷偷跟蹤追查，沒想到外遇對象竟然是江姓男子，「他們中午會到工作地點附近的大賣場共進午餐，還會一起進入同一間廁所隔間，疑似有性行為。我追問過究竟是怎麼回事，他卻辯解『只是對江XX心動過，沒有交往』，我為了顧全家庭選擇相信，後來卻在上網幫小孩找樂譜時發現LINE的曖昧對話。」

嚴女認為，丈夫假日都以「我很忙、有會要開」等理由拒絕陪伴小孩，實際上根本就是到江男家幽會，在他心中男友的套房才是真正的「家」，完全無心於家庭，這樣的行為已經與拋妻棄子無異，心寒之下決定提告求償300萬元。

被指控外遇的李男與江男則辯稱，兩人是在2015年時於健身房認識，頻繁使用LINE只是在談公益團體的公務，況且好朋友中午一起吃飯也很正常，進入同一間廁所什麼的也沒有證據，光靠使用暱稱的LINE對話根本無法證明兩人有超越友誼的交往。

▲嚴女認為丈夫假日都不肯陪伴小孩，冷淡的行為根本就是拋家棄子。

然而，法官發現李男在臉書的暱稱與LINE一樣，因此認定其中一方就是他無誤，對話中暱稱為「J」的人傳送訊息說，「哥好愛你，哥好想你，可以視訊一下嗎？不用講話，只想看看愛達，想你到胸痛」，他則回答「我也是，愛你喔，好想你，想跟你一起來玩」，兩人在對話中互訴愛意，顯然已經侵害到嚴女的配偶權。

只是這位暱稱為「J」的網友到底是誰，法官認為，江男的英文名字根本沒有J這個字，也沒有其他證據證明他就是這個人，因此駁回嚴女對江的求償，僅裁定李男須賠償妻子60萬元，全案仍可上訴。