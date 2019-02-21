接獲報案！暖警「趴地陪小孩」玩洋娃娃　感動整個社區

▲弗萊明與孩子們一同玩著洋娃娃。（圖／翻攝自臉書／Iesha Roper Boswell，下同）
國際中心／綜合報導
美國維吉尼亞州警察弗萊明（C.B. Fleming）日前接獲報案，他14日前往一處公寓大樓檢查是否有氣體洩漏，確認該區安全無虞後，他決定陪孩子們玩耍一下。有民眾捕捉到他躺在地上的影片，只見他面帶微笑，陪小孩們玩洋娃娃還有著色本，感動許多網友。
錄下影片的博斯韋爾（Iesha Roper-Boswell）15日在臉書寫道，當時錯誤的警報顯示出氣體外洩，結果這演變成一場遊戲，「我們絕對需要更多像他這樣的警察，謝謝你花時間跟孩子們玩樂。」
▲弗萊明的舉動讓社區的人覺得相當暖心。
弗萊明當時抵達現場，確認區域安全後，親切的他趴在地上與女孩們玩洋娃娃，也與男孩們體驗著色本，展現出他的藝術天分。事後他受訪時表示，當他接下這份工作後，便知道要做些不同的東西，「我想，如果我能成為某人生命中的一個亮點，那會非常重要。」
博斯韋爾則說，她的女兒、姪女與其他孩子其實都害怕警察，「當他和孩子們一起玩耍時，我拍下這一刻，並非我認為這會爆紅，而是我的姪女居然沒有哭，令人驚訝。」她讚許，「他與孩子們的關係真的太棒了。」
弗萊明事後還到博斯韋爾的臉書下方留言，「你們給的稱讚大過於我的功勞，但我確實很感激這些愛。還有，誰不喜歡跟孩子一起玩耍？這可能會是我最喜歡的事。他們對我很友善，我很感激他們願意讓我加入玩樂。」
A false alarm gas leak turned into a full out play session in Mecklenburg Manor today! We definitely need more cops like him!!! Thanks for taking the time out to play with the kids!!由 Iesha Roper Boswell 發佈於 2019年2月14日 星期四