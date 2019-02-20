出門驚見「命案現場」！新北哥氣炸：家屬5hr不認屍　5千網全笑了：棄養罪

▲曬在大太陽底下5小時了，孩子的爸依舊沒出現。（圖／翻攝自爆怨公社）



網搜小組／綜合報導

「距離案發時間已過5小時，無任何家屬出面認屍，協助這些孩紙（子）。」新北市樹林一名男網友今（20）日早出門時，突然看見馬路邊有一處濕濕地液體，近看才發現原來是鬧出人命了，保險套裡「一群子孫」靜靜躺在地上無人過問，還猛被車輾斃，讓他既心痛又憤怒。

從男網友PO在臉書「爆怨公社」照片可見，住宅巷內停有許多機車與車輛，整條路上沒有一個人，並沒有什麼異樣，但仔細一看照片可發現，右下角有一個白色物體與一處可疑的水跡，畫面再拉近一點，原來是剛「演完動作片」的保險套。

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▲不要懷疑，真的是套套本人。（圖／翻攝自爆怨公社）

他也在貼文上寫道，今天早上出門，就在馬路上看見這保險套，「他X的你是不知道有垃圾桶這東西嗎？丟在路上讓大小車輾斃你的千軍萬馬對嗎？」一字一句透露出憤怒，不敢想像在路上看見這種「命案」。

他拍完照後氣得回家，5小時過後，他下午2點多再度出門，又看見保險套依舊躺在馬路上，讓他超級傻眼。他表示，距離案發時間已過5小時了，子孫都已經乾掉了，「依然無任何家屬出面認屍，協助這些孩紙（子）看到了嗎？你狠的下心嗎？」並附上一張「命案照」，證明真的沒有家屬認領。

▲5小時過去都乾掉了，死得很悽慘。（圖／翻攝自爆怨公社）

用幽默詼諧來化解憤怒的PO文，引來5000名網友笑噴說，「兒子...你死的好慘...」、「彷彿聽到...『嗚嗚～爸爸不要我了......』」、「X，又不是浦公英...還隨風飄散」、「輾到的會不會被告過失殺人！」、「誰的小孩亂丟棄阿，我要報警棄養！」、「最近孩童家暴案件真多」、「呃...我好像聞到味道了」、「還曬乾做成魩仔魚，太殘忍了」。

這景象實在太特殊，讓網友瘋狂腦補劇情說，「這是....被突然發現，情急之下從窗外丟下來的？」、「放在口袋怕被老婆發現，只好往外丟」、「依這高度跟掉下來扁掉的程度，我猜是頂樓！」、「一定是車震，震完後，發現早上了，所以就讓大家當殺人犯」、「也許是偷情怕被發現...只好往窗外丟.......」。

▼套套躺在地上很孤單。（圖／翻攝自爆怨公社）