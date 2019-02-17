競選口號「高雄發大財」背後藏洋蔥　韓國瑜：照顧弱勢族群　　

▲韓國瑜自揭發大財的背後，主要是要做好教育以及幫助弱勢 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜在參加社福慈善團體聯合會時，自揭高雄發大財背後的目標，韓國瑜說很多人都覺得發大財很俗氣，但是發大財只是手段而已，最終的目標是在幫助弱勢團體，還有做好下一代的教育。

韓國瑜表示，大家都說市政府一天到晚都在喊「賺錢、賺錢」，好像是沒有什麼水準一樣，但是「賺錢是目的，賺錢是我們一個手段，賺錢是我們手段必須要做的，我們最偉大的目標是要照顧弱勢族群，還有做好下一代的教育」，韓國瑜說每天喊賺錢，都被形容這個市長「俗又有力」，「不是！一定要賺錢」，韓國瑜強調高雄現在各行各業都很蕭條，當能賺錢以後就要做好教育，弱勢服務，這樣城市才能既富有又溫暖，不然就失去奮鬥的意義。

▲韓國瑜自揭發大財的背後，主要是要做好教育以及幫助弱勢 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜也相信「十步之內必有芳草」，因為就在之前他前往大寮永安一間育幼院住宿一晚後，各方都注意到高雄市的弱勢關懷，所以不乏很多人、金錢都來援助高雄市的弱勢，所以也呼籲市民一定要發自內心來照顧弱勢，也期許2019年是高雄市經濟大衝刺的一年以外，也是愛心大發揮的一年。