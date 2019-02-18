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「啊啊我要死了」漁港散心前車突晃動　她嚇壞上網一搜怒：想救人被當女鬼

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▲夕陽,日落,漁港（圖／記者季相儒攝）。

▲原PO還原當時情況，「往車窗一看，突然聽到一陣哀嚎，把我嚇得後退了3步，於是車開走了，我什麼都沒看到。」（圖／示意照／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友心情不太好，晚上開車到漁港，卻聽到一輛車裡面傳來女生的聲音「啊啊啊啊啊，不要，我要死了…」她往車窗內一看聽到一陣哀號，眼見車開走，她很擔心車上的女人就上網找消息，結果案情急轉直下。她直呼，「氣死我了，想要救人卻被人當作女鬼，不說了，以後再也不要那麼好心了。」

當事人的朋友在「爆系故事館」臉書社團轉述說，朋友當時在漁港本來想大哭一場，正在醞釀情緒時，發現前方的車在晃動，「我好奇了一下，想說到底發生了什麼事？」

▼原PO分享在漁港遇到的故事，她強調「真心不騙」。（圖／示意照／記者徐文彬攝）

▲▼基隆碧砂漁港,基隆鎖管季,海釣,船釣 。（圖／記者徐文彬攝）

原PO下車悄悄走到那輛車旁邊，聽到裡面有女生說「啊啊啊啊啊，不要，我要死了…」她當下聽了心頭一驚，心想難道發生命案，但車內一片漆黑，根本看不到，「想了一想，為了要救人，我鼓起勇氣，打開手機的手電筒，放在臉下，往車窗一看，突然聽到一陣哀嚎，把我嚇得後退了3步，於是車開走了，我什麼都沒看到。」

「我很擔心車上的女人，是不是被帶走了」，原PO上網想要找消息，逛到「靈異公社」臉書社團的一則貼文，以下為原文：

O的，我剛剛遇到一件超恐怖的事，保證真人真事，親身經歷，絕不豪洨，相信的再來。

剛剛我帶著女友去漁港約會，想說四下無人，氣氛又好，女友一臉誘惑地看著我，在耳邊告訴我野外很刺激，我一下子興奮的把我女友壓在身下。

細節就不提了，這不是什麼情色故事，以下省略10分鐘…

▼原PO被當成女鬼氣壞。（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲▼夜歸,晚歸,靈異,鬧鬼,撞鬼,女鬼。（圖／取自pakutaso）

當我跟女友正激烈的時候，我女友突然臉色慘白地看著窗外，大叫了起來。我回頭一看，乾，那絕對是我看過最可怕的事，一個只有頭的女鬼，臉上還發著青光，臉貼在車窗上看著我們。

O的，我嚇得鳥都軟了，還不小心滴了2滴，連褲子都沒穿好，立馬開車離開現場。

以前我不相信世上有鬼，現在我不得不相信，乾！那女鬼真的長得很恐怖啊。

我想問問這裡有沒有什麼高人？我感覺那女鬼怨氣很重，可能跟我們回家了，我女友到現在還很害怕，應該要去收驚了，誰能幫幫我？

線上等，急！

▼原PO回家後發現真相大白，「想要救人卻被人當做女鬼，不說了，以後再也不要那麼好心了。」（圖／示意照／海巡提供）

▲春節前夕為防範私梟伺機從事不法，特於夜間行動編組，針對台南及高雄沿海地區岸際實施「春節假期威力掃蕩」專案任務，捍衛岸際安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原PO說，看到以後頓了一下，心中一把火上來馬上留言，「乾，什麼女鬼，那是我啦，我聽到車子裡面有人喊著要死了，才上前去看的，怕發生命案，說什麼女鬼！你才醜，你全家都醜！」她表示，對方在她留言後馬上刪文，「氣死我了，想要救人卻被人當做女鬼，不說了，以後再也不要那麼好心了。」

有網友好奇故事真實性？原PO也留言強調「真心不騙」。許多人笑說，「我本來很害怕的，後來...傻眼了，還不小心笑了」、「沒有把辦事聲和求救聲分辨清楚」、「原來是愛情故事，哈」。

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關鍵字：漁港,爆系故事館

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