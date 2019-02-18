塞出仙人掌！26字母神歸位...他讚「孩子至少力氣大」　萬人笑：未來不得了

▲怎麼看到了仙人掌。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

現在許多人在學習時，更注重擺脫舊有思維，進行跳脫框架的思考。一名網友就分享圖片，讓上萬網友嘖嘖稱奇，大讚「這孩子的未來不同凡響呀！」只見英文拼圖上的字母全都歸位，乍看之下「塞好塞滿」無違和，但其實有10組位置是顛倒的。

網友在爆廢公社發文笑說，「小孩也許不太聰明，但至少他力氣很大！」從這個英文玩具拼圖可見，26個字母全都塞進框框裡，但只有A、K、R、S、Y、Z等，寥寥幾個放入原本的位置，其他都兩兩大挪移。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

有趣的是，許多字母扭曲的模樣引發討論，不少人打趣道，「覺得P好委屈阿」、「竟然有仙人掌」、「W變內八了」、「傳說中的M字腿好性感」、「他的T塞得很辛苦」、「P裡面那根草是...」。

po文狂吸上萬網友按讚，紛紛笑回「他很聰明阿，換個思考模式達成目標」、「跳脫框架，有潛能的孩子」、「塞好塞滿，100分」、「總之我認為全對」、「很像我女兒會做的事」、「小小年紀就會硬來」。

事實上，這張圖多年前就在網路上流傳，而且從兩兩互換這個小細節，不難發現是故意安排的；另外，也有眼尖網友表示，「這個我大概5、6年前在FB上看到過，好懷念。」

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