快訊／路邊「隨機強拉」小六女進樓梯間猥褻　新北惡狼裁定收押

記者趙蔡州／綜合報導

新北市板橋一名22歲鄭姓男子14日早上7時許，疑似在看完A片後壓強拉小六女童進公寓樓梯間企圖猥褻，所幸當時有住戶下樓，女童趁隙求援才嚇跑色狼。警方獲報後迅速逮捕鄭男，訊後依強制猥褻罪送辦；新北地檢署下午複訊後，認為鄭男罪嫌重大且有再犯之虞，因此向法院聲請羈押，法官晚間9時許裁准。

根據法官裁定表示，鄭男應訊時坦承有強拉女童，惟否認有觸摸女童胸部、大腿等行為，但根據女童指證、加上警方調查結果，認定鄭男否認不可信；加上鄭男稱瀏覽色情網站易產生性衝動，足見鄭男對自己的行動控制不佳，確有對不特定人進行加害的高度可能，有預防性羈押之必要，裁准羈押。

▲警方前往住家將鄭男逮捕歸案，法官16日晚間裁准羈押。（圖／記者陳豐德翻攝）

事件發生於有家長在臉書「我是板橋人」上轉貼學校家長會群組的貼文，內容寫道：「親愛的家長們，昨日上午上學時間有學生被陌生男子想拉進公寓地下室，還好樓上有人下樓，已報警看到監視器畫面！已經在班上宣導這事，也請家長提醒學生注意行路安全，盡量結伴同行。」

消息一出後板橋地區家長人心惶惶，因為第一時間警方未接獲報案，但員警在網路巡察發現後，主動成立專案小組偵辦。透過監視器發現鄭男14日早上7點多在路邊不斷張望，後來看到受害的小六女童準備上學，就尾隨在她身後並趁隙將她拉到一間公寓的樓梯間準備猥褻，所幸有住戶下樓女童才得救。

▲板橋區一名色狼強拉小六女童進樓梯間企圖猥褻。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方鎖定鄭男身分，16日凌晨3時許前往其住家將他逮捕，經調查他過去也有性騷尾隨的相關前科，疑似是有「戀童制服癖」專挑年幼的女學生下手，地點都選在板橋三民路周遭；而情人節當天當身的他精蟲衝腦，疑似看完A片後無法管控自己才會犯案，整起案件警方朝妨害自由、性騷擾等罪嫌偵辦。