規模8.2「超深地震」揭密…地底660Km有山　學者驚：比聖母峰還大

▲地球從外到內可分為地殼、地函和地核，其中地函又被一層神秘的過渡帶分為上下兩半部。（圖／翻攝普林斯頓大學網站）



國際中心／綜合報導

普林斯頓大學科學家分析1994年一場史上第二深的地震數據，發現地表下660公里深處竟藏有一個巨大的山體結構，將地函分成上下兩半，且比地球上任何山脈都還巨大，甚至大過喜馬拉雅山脈。

1994年，玻利維亞曾發生過一起有史以來震源第2深的地震，普林斯頓大學地球物理學家歐文（Jessica Irving）、吳文波（Wenbo Wu）與中國測量與地球物理研究所學者倪四道合作研究，透過當年地震波穿過地核與地函的反射數據，再經由電腦運算描繪出地底下的地形，意外在上部地函與下部地函間發現巨型山脊與裂縫。這項研究本周發表在《科學》期刊上。

由於暫時缺乏專有名詞，科學家暫時將這層地表下660公里、分隔上地函的區域稱為「660公里帶」。研究團隊利用普林斯頓的「老虎」超級電腦分析1994年玻利維亞規模8.2地震，分析未知的「660公里帶」結構。

這份研究的第一作者吳文波說，儘管統計模型無法確定出精確的高度，「660公里帶」的地貌「比落磯山脈或阿帕契山脈更寬廣。」歐文則說，「沒辦法確定數字，但這些山可能比珠穆朗瑪峰還大。」

對於上下部地函為何區隔的原因，學界始終有所分歧，有學者認為是化學成分不同所致，另一派學者責任為是因為物理原因導致分隔，此次研究為此提供了新的想法。歐文說，研究結果令人振奮，有助於探索古代板塊如何形成地函。