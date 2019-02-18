情人節男友只顧打電動　暴怒女友穿內衣「放火」殉情

▲女子放火後，帶著男友一起站在馬路中央。（圖／翻攝自大陸《青年時報》）

大陸中心／綜合報導

中國大陸浙江杭州情人節當天傳出火警，警方接到報案後，發現一對衣衫不整的男女蹲在路邊打算「殉情」，原來女子因為不爽男友情人節只顧打電動，沒有要和她出門約會的意思，便氣到用打火機放火，結果不慎引起火災。

凱旋派出所14日連續接到2起報案，有民眾表示，一對衣衫不整的男女蹲在新塘路嚴家弄路口中心，造成交通阻塞，另一起則是距離該路口不遠的景芳四區25幢發生火災，調查後才發現2起事件大有關聯，衣衫不整的男女就是火災發生處的房客。

蹲在路邊的21歲周男以及32歲王女原來是一對男女朋友，王男全身只穿一條內褲，王女則是在內衣褲外只罩了一件毛衣。王女表示，因為情人節男友只顧打遊戲，便和對方吵了起來，她氣到拿打火機點燃紙巾再丟到地上，原本只是想嚇唬對方，沒想到火勢迅速延燒，她隨便潑了一桶水滅火，便把門鎖了，帶著男友離開家。

王女與周男2人蹲在馬路上原本打算殉情，沒想到以為租屋處熄滅的火，後來再度復燃，10名民警以及2輛消防車趕到現場搶救，許多民眾困在濃煙中情況十分危急，幸好最後沒有造成傷亡。2人因涉嫌故意放火依法刑事拘留中。