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元宵節猜燈謎！雙寶爸自製「復刻版提燈」　網一看嗨翻認證：這才是童年！

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▲▼ 復刻版花燈讓人好懷念啊！ 。（圖／Wen Chien Chen授權提供）

▲ 復刻版提燈讓人好懷念啊！ （圖／Wen Chien Chen授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

元宵節將至，各縣市除了會舉辦燈會，有時還會推出地區專屬的小提燈應景一下。不過現代的燈籠樣式和以往有很大的差異，一位爸爸為了讓女兒們體會自己童年的元宵樂趣，特地用「奶粉罐+蠟燭」手工做出「復刻版的提燈」，照片被媽媽po出來後，網友們都陷入回憶之中，表示「這才是童年」、「小時候曾拿過蘿蔔做的」。

一位媽媽在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，只見圖中2位女兒在晚上提著燈籠出門散步，不過這2個燈籠不像是一般可愛塑膠造型款，仔細一看才發現是利用奶粉罐做的！原po表示，這其實是先生親手打造的作品，「爸爸想要給女兒不一樣燈籠，順便勾起許多人的回憶」，同時也可以和女兒們分享爸爸童年有趣的人、事、物。

只見爸爸在奶粉罐四周鑿了幾個小孔洞，罐子裡放進蠟燭，再加上把手，就成為最獨一無二的燈籠，2小孩也很樂意提出門秀一下爸爸的手藝，可說是相當賞臉。

▼ 孩子們也很喜歡呢！ 

▲▼ 復刻版花燈讓人好懷念啊！ 。（圖／Wen Chien Chen授權提供）

▲▼ 復刻版花燈讓人好懷念啊！ 。（圖／Wen Chien Chen授權提供）

這則貼文不到一天就吸引了近萬人按讚，網友看見照片後嗨翻表示「這才是童年」，「小時候的燈籠！！！好懷念啊」、「回憶跑馬燈啟動」、「很棒的經驗，物盡其用的概念 」、「回憶無價」、「小時候都是用克寧奶粉」、「要去鄉間小路提才有FU」。

過來人解釋說，以前會用奶粉罐製作，是因為物資匱乏，買現成的花燈又太貴，家長們才會廢物利用，把鐵罐子拿來做成燈讓小孩子開心。還有其他人表示，以前拿過各式各樣特別材質的花燈，「小時候曾拿過蘿蔔做的」、「我爸還用南瓜跟西瓜月曆紙做過燈籠，對我來說是對爸爸的回憶，我想我會把爸爸的燈籠繼續傳承給我的子女！」、「還有用過寶特瓶的」。

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關鍵字：元宵節,花燈,燈籠,提燈,復古,回憶,爆廢公社,奶粉罐,蠟燭

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