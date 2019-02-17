最狂安太座！老公「10萬千鈔雨」發紅包：抓多少領多少　妻一跳進帳5位數

網搜小組／綜合報導

新年發紅包已經不稀奇，這名丈夫今年嘗試來一點新意，以撒「千鈔雨」的方式，讓老婆抓到多少領多少，同時增加趣味性。許多人看完都被逗樂了，表示明年想來玩玩看，人妻們也呼喚另一半，「老公~我也要玩。」

網友Star Daniel從事房仲業，為了讓寶貝妻子開心，今年他突發奇想，以撒千鈔的遊戲來發太太的新年紅包，他笑說「抓多少拿多少，地上的不算，至於領到多少錢就看自己的本事了！」

Star Daniel向《ETtoday新聞雲》記者透露，自己總共拿了10萬元現金來撒，妻子最後抓到11000元。而瞬間進帳5位數的她不禁直呼，「很爽啊！比想像抓得多。」

▲妻子玩得超開心。（圖／Star Daniel授權引用）

從畫面中可見，Star Daniel拿著一疊閃亮亮鈔票；前方太太則笑得合不攏嘴，並壓低重心一副蓄勢待發的模樣，後來等他321將錢往空中一撒，老婆張開雙臂、仰頭奮力一跳，順利抓到滿手千鈔。

網友們看完也超嗨，紛紛笑回「好像很好玩」、「明年來玩這個」、「這樣的安太座模式，比包了一大包完全沒辦法回收還划算，聰明」、「哈哈哈哈好喜歡這種感覺」、「看起來就好好玩好刺激」、「應該拿藍子來接才對」、「雨傘倒過來接，老公應該會淚流滿面」、「我爸爸小時候也是這樣發紅包給我」。

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