「這單1200元我請！」哥病逝爽約　3月後發票竟中獎…妹淚噴：你還記得承諾

▲這一張中獎發票雖只有200元，但背後卻是滿滿的思念。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「哥，你好小氣，但我好想你......。」台中一名女網友去年底帶著小姪子去吃飯，離開前也順道跟病床上的哥哥開玩笑說「哥～這攤你要買單喔」，看著對方點頭後，她就帶著侄子吃了近1200元的餐點。但哥哥還未拿出請客餐費，不到半個月就病逝了，但他仍是遵守承諾，只是換另一種方式用200元來彌補，讓妹妹瞬間淚噴。

該名女網友臉書「爆怨公社」PO文說，已當姑姑的她幫哥哥帶小孩出去吃飯，總共吃了1000多元，但哥哥明明說好要出餐費的，「怎麼這麼小氣......只有中200元」，還在文末hashtag寫下「#中2百萬不好嗎」，暗示哥哥應該大方一點。

她也貼文中附上一張去年11月4日用餐發票照片，從畫面中可見，上面消費一共是1190元，發票號碼後3碼為「185」，證明真的是中獎發票，一共中了200元；無奈地抱怨哥哥說話不算話，請客卻只給200元而已。

▲當時躺在病床上的哥哥答應妹妹的請客要求，雖然病逝未完成承諾，但也用另一種形式完成了。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

看似一件兄妹吵架，其實背後藏有洋蔥真相。原來當時哥哥已經生重病躺在床上，她帶著小孩探完病後，便一起帶出去吃飯，臨走前她開玩笑地對著哥哥開玩笑說「哥～這攤你要買單喔」。躺在病床上的哥哥聽見後，立刻虛弱地對著妹妹點頭答應，只是這個承諾還沒做到，在去年11月中病逝了。

哥哥至今過世近3個月了，原PO近日在對獎時，偶然發現那次探病完帶侄子去吃飯的發票，竟然中了200元，也讓她想起當初哥哥對她的承諾，只不過是換了形式了而已。

▲哥哥當時說要請客的承諾，妹妹至今忘不了，還是好想天上的哥哥。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

情人節14日這天，她上網PO文抱怨哥哥說話不算話，還沒完成請客的諾言就離開她們；雖然看似抱怨，她其實藏有滿滿的鼻酸思念，她在文中hashtag寫下「#我們想你了」、「#你好嗎」，一字一句都在透露她有多想哥哥。

網友看了紛紛留言說，「哥哥當神後也信守承諾，真令人感動」、「哥哥實現諾言，有洋蔥」、「這張發票用app兌獎完，這張就可以做紀念」、「心裡酸酸的，但還好哥哥還是有保祐啦!中200讓妳想起他」、「這張發票有洋蔥味」、「看完心頭酸酸」。

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