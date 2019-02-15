機車被塞詭異紅包！他傻眼「裡面還有頭髮」　網勸：這要趕快處理　

▲停車吃飯…機車就被塞詭異紅包！他傻眼：「裡面還有頭髮」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

路邊紅包不能亂撿相信大家都知道，但要是被強迫塞「詭異紅包」那該怎麼辦？臉書「爆廢公社二館」就有網友發文表示，自己日前騎車出門去吃飯，準備回家時卻發現「前置物箱被放紅包」，而且打開裡頭還有人的頭髮，他就傻眼說到底該怎麼處理。

原PO在「爆廢公社二館」發文表示，他15日在某一間殯儀館附近吃飯，結果吃完準備騎車離開時卻發現，「機車的前置物箱被放了紅包！」、「我還順手拿起來看裡面，看到裡面有頭髮，我就放回去了……。」文章分享後，立刻引發網友熱烈討論。

有人說：「太沒品了，強迫中獎嗎」、「丟人家機車真的很沒品唉」、「這人可能生大病要別人替他，所以會有指甲頭髮，你應該要去廟裏改祭，不然惡運跟著你」、「過運，把壞運氣轉給別人」、「這要拿去宮廟化掉，不然會有問題」。原PO最後也說，他已經去廟裡拜拜、找人處理了，希望以後不會再碰上類似情況。

▲紅包內放入紙鈔、指甲及頭髮，主要用途是將事主厄運、災禍或死劫過給撿拾者。（示意圖／資料照片）

其實依台灣民間習俗，路邊的紅包大致分成2種，若內容物是紙鈔、生辰八字及照片，就是往生者在找配偶的冥婚契約，撿了就直接已婚脫離單身；而另一種則是在紅包內放入紙鈔、指甲及頭髮，主要用途是將事主厄運、災禍或死劫過給撿拾者，放入紙鈔的用意則是給撿拾者「吃紅補償」，撿了就代表甘心為丟者過運，若是因此受冤、受劫也不得「討債」，2人互不相欠。