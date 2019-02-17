7黑衣男麥當勞陪玩一句話嚇跑家長　他點完餐傻眼：姪女瞬間變邊緣幼兒

▲遊戲間所有人都被嚇跑了，原PO姪女瞬間變「邊緣幼兒」。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

生活中心／綜合報導

「我姪女瞬間變邊緣幼兒…」臉書《爆廢公社二館》社員po文表示，和姪女在麥當勞吃飯時，有7個朋友剛下班說要來找他，恰巧他們全都是從事殯葬業的，進來個個穿著黑西裝，還在點餐時到遊戲區陪原PO姪女玩，因為外型關係，嚇跑了店裡所有顧客，最後只剩下原PO一票人「包場」。

原PO某日下午帶姪女去麥當勞，和殯葬業的朋友通完電話後，對方一群7個人決定來找原PO，但因為剛下班直接過來，所以還是穿著與稍早出席告別式工作的同一套全黑西裝，一群人走進遊戲區。原PO說，其他7名小朋友「忽然變得滿安靜，抬頭看到我朋友後無言了。」

▲原PO看到朋友都穿全身黑西裝，自己也看傻。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

原PO說，有幾個朋友脫下外套便露出刺青，其中一人還脫口說出「昨晚老闆交代今天這個要處理得『漂亮點』（風光意思），早上處理到剛剛累死。」當下其他聽到對話的家長，紛紛趁機找機會帶小朋友離開。

原PO表示，「後來跟我朋友說幫我顧一下，我再去點個餐。當我點完餐要走回到遊戲區時，遇到一個店員從遊戲區走出來速度超快的」，後來看到其他家長帶小孩跑光光，剩姪女跟朋友。

網友紛紛留言，「等等店員也不見了」、「以為要開工嗎」、「嚇死別人啦」，幽默的回應讓原PO也出現在留言串回覆，「我看到當下也傻了」、「5個男的身高快180，臉又長得跟歹徒一樣」、「客官一切都是誤會」、「以下開放預約，假壞人出租，個個刺青、吃檳榔然後臉長很兇」。

▲網友紛紛留言覺得好笑。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）