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研所考差上淡江！交往6年女友讀台大「劈腿+無縫」　他苦讀1年痛快復仇

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▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲台大是多數學子心中的第一學府。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

多少年輕學子曾信誓旦旦許下山盟，最終卻過不了遠距離的考驗，成為青春的一段悔恨記憶。就有男網友看了台大新聞，想起了自身類似的遭遇，交往6年的女友，在研究所考試後走上不同道路，他考差了上淡江，她則如願上了台大，最後慘被劈腿，卻也激發起了上進的動力，苦讀1年最終甜蜜復仇！

男網友16日凌晨在PTT發文，分享過去曾被劈腿的一段慘淡往事，當時2人交往6年邁入第7年，遇上了研究所考試關卡，他考差只上淡江大學，女友上了台大，「後來遠距也是淡了，雙方協議提分手。」分手的當下很順利，他以為就這麼和平落幕，「但是我自己犯賤開了潘朵拉的寶盒......。」

男網友說，一次學校規定助教系統要用火狐（Firefox）登人，他一打開平時沒在用的瀏覽器，驚訝發覺過去同居的女友忘了登出臉書帳號。「還是覺得你那天晚上很壞」，在心中惡魔驅使之下，他偷偷瀏覽了女生的對話紀錄，看到了一輩子難忘的綠帽證據，這是在2人分手前1個月出現的。

淡江大學、淡江大學花牆。（圖／彭國仁 CC BY-SA 3.0 ）

▲男網友自爆研究所考試失常，只上了淡江大學，結果慘被台大女友戴綠帽。（圖／彭國仁 CC BY-SA 3.0 ）

當下他只覺得情緒崩潰，累積的信任潰堤，打了電話向前女友攤牌，只換得對方不在乎的一個「喔」。6年的感情彷彿跟垃圾一樣，難怪當時談分手可以這麼輕鬆寫意，「我大概花了一整年才從那個痛苦走出，很多晚上都會無意識冒冷汗驚醒跳起來。」

後來淡江男刻苦讀書，花了1年時間重考上了同一間台大研究所，「之後她在系上看到我跟看到鬼一樣。」他說，看著前女友驚恐、崩潰的反應，只覺得復仇爽到不行，一切的辛苦都值得了，「後來的女友真的都越來越好」！

文章貼上網，許多鄉民直喊大快人心，「男人賭的就是一口氣」、「人無信就是畜牲，不愛了可以直說」、「雖然跟我定義中的復仇不太一樣，不過還是很勵志」、「選擇更優質的對象很合理，但是分手真的別無縫啦，劈腿很傷別人啦」、「很多都不直說的啦，會東扯西扯，他自己劈腿會變得好像是你有問題。」

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▼男網友發憤苦讀1年，最後考回台大痛快復仇。（圖／記者季相儒攝）

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：PTT,劈腿,台大

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