搭普悠瑪！他請正妹換座位「結果同站下車」　開口約吃午餐GG...網看傻眼

▲男網友搭乘普悠瑪號時，與鄰座女孩有著小小的緣分。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「該怎麼搭訕高鐵坐旁邊的漂亮姊姊？」近日有網友乘坐高鐵時，在台南站遇見一位正妹上車，不僅外貌可愛，身上更散發著天女香氣，「該怎麼跟她聊天？」該文釣出一名苦主現身說法，他用親身的慘痛經歷提醒，搭訕之前務必先摸清楚對方的感情狀況，以免發生尷尬的悲劇！

男網友14日晚間在PTT回文，表示有天他在台北車站搭乘台鐵普悠瑪號列車，一走到座位區時發現座位被妹子坐了，於是他拿出車票告知，對方也就識相道歉，「然後她就起身坐到我隔壁」。

火車一路南下，停在新竹站時2人碰巧一起下車，他也覺得這緣分很神奇，於是主動開口搭話，「沒跟我說妳也在新竹下車，不然我們也不用換位子。」「哈哈，我沒注意到你的車票。」聊了幾句，男網友不想錯失良機，鼓起勇氣邀約吃飯，「我要過去旁邊買爭鮮，妳要吃一點嗎？」

▲男網友邀約普悠瑪正妹吃爭鮮外帶店。圖為爭鮮金門門市。（圖／網友Peter Lee提供）

無奈事與願違，馬上就被正妹打槍，最慘的還是一刀斃命，「不用啦！謝謝哦！我待會要跟我男朋友去吃飯。」最後，他用血淚交織的故事說明，下次遇到妹子想搭訕時，務必要掌握基本狀況，以免發生同樣的悲劇，「所以要搭訕前先看看對方有沒有男朋友......。」

文章貼上網，得到不少網友的同情，「QQ一定不帥」、「雖然被拒絕了很可惜，但敢開口就給推」、「這樣問就算沒男友也會說有」、「覺得她是故意說自己有男朋友」、「不錯了啦委婉拒絕，我都直接被報警的」、「正常人都不會答應的吧」。

不過，許多網友指關鍵在於邀約太沒吸引力，難怪錯失大好機會，「看到爭鮮就笑了」、「新竹沒吃麥當勞就失敗了」、「最少要藏壽司吧？潮一點就壽司郎」、「多補一句爭鮮你開的就穩了」、「怎麼不說喝星巴克」、「直接吃飯太快了，說想交個朋友加個Line還機會高一點」、「應該說搭訕怎馬上就約吃東西，當然打槍啊」、「你好歹也帶她去站前的SOGO」。

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