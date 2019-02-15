開口「我養妳啊」！理性妹PO「女生月開銷」他秒龜縮…總金額嚇壞網

▲原PO沒想到女生的開銷這麼大。（圖／pixabay）



網搜小組／鄒鎮宇報導

承諾不能隨口說說，開了口就要做到喔！一名男網友開口向女朋友說「我養妳啊」，竟得到整個月的「女生開銷表」，瞬間讓他縮了回去。許多男網友看到後也直接怯步，但也有女網友則認為這樣還算少。

「我養妳！」該名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出與女友的對話，內容可以看到，女方直接將整個月的所有開銷都打出來，一個月的總開銷預計要4萬6000元整，讓原PO立即退縮說「我開玩笑的」，女生也冷靜地回「我知道」。

▲我養妳這種承諾還是想好再說。（圖／pixabay）



開銷如下：



早餐：80元x30天=2400元

午餐：150元x30天=4500元

晚餐：150元x30天=4500元

化妝品：5000元／月

衣服：10000元／月

房租：12000元／月

水電瓦斯：1500元／月

大樓管理費：1000元／月

零食水果：3000元／月

總結4萬6000元。

▲網友都被女方的開銷嚇傻。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網友看完紛紛留言，「衣服、化妝品一個月一萬五好奢侈」、「還沒算到電話費保險費」、「你以為女人很好養嗎」、「這數字會讓人清醒過來XD」、「然後她自己生活，一個月賺不到46000」、「複製中」、「養豬也沒那麼貴」、「還沒算以後生小孩開銷 可能一個月要月入10萬」、「原來『米兒』裡的歌詞都是真的」「一個月46000 一個小時639 養三個小時好了」。

也有網友認為這樣不貴，「蠻便宜的啊 這個清單還沒有娛樂費」、「外食族一個月一萬正常的」、「只有我覺得很便宜嗎」、「衣服包括褲子鞋子內衣外套其實剛好」、「46000還算便宜的」。

▼原PO的對話截圖。（圖／翻攝爆廢公社二館）



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