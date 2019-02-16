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捐血助人　國際同濟會六會聯合捐血共獲266袋

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▲國際同濟會六會聯合捐血活動在台南公園熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國際同濟會六會聯合捐血活動在台南公園熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春暖花開正是捲袖捐熱血的最佳時機，國際同濟會澎嘉南區台南、成功、台南女、永新、安平、府城六會聯合捐血活動，於2月16日上午9時起在台南公園捐血站舉行，一早路過或之前已獲知消息的民眾，紛紛前來捐血助人，共獲捐266袋熱血。

國際同濟會澎嘉南區六會聯合捐血活動，16日是今年首場由安平會統籌主辦，並由台南、台南女、成功、永新及府城共同協辦。活動於上午9時起由輪值排班的台南女會及府城會共同分工為捐血民眾服務。

國際同濟會台灣總會捐血主委周明德、執行長陳朝相、澎嘉南區主席蕭袁素貞、區秘書長張淑慧、區總召集長黃聰麟、台南區捐血主任蔡宜靜等上級不辭辛苦由台中及嘉義等地驅車前來蒞臨指導，並頒發社服金。

澎嘉南區主席蕭袁素貞表示，六會聯合捐血活動已經行之多年，由六會協調輪流擔任主辦單位，此次是由安平會擔任主辦，每會的會兄及會姐們都很積極熱心的參與活動，還有台南女會的黃玉珍及杜依宸兩位會姐們也挽袖捐血，他們除了服務來捐血的民眾外，還趁空閒的時間自己捐血，讓她覺得非常感動，大家將同濟精神發揮到最大，這就是同濟精神。

▲國際同濟會六會聯合捐血活動在台南公園熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功國際同濟會由會長黃清欽（右四）及候任會長王冠文（右一）帶領會兄們一同來為捐血民眾服務。

主辦單位安平同濟會會長楊明勳表示，此次輪值他們會來主辦，事前工作也準備許久，與各會協調工作要務，並與各會的會長協調捐血民眾發放禮券的金額及數量，最後經由各會會長達成共識捐一袋（250cc）200元禮券、二袋400元禮券，藉由禮券來鼓勵更多民眾前來捐血。下次的六會聯合捐血活動是由府城會主辦，日期訂於5月11日，地點依舊是在台南公園旁，邀請熱血民眾踴躍共襄盛舉。

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關鍵字：捐血,國際同濟會

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