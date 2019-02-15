　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

快訊／空軍士兵江國慶冤死案　前國防部長陳肇敏等5軍官國賠5957萬確定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼重傳logo。江國慶母親王彩蓮。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

▲江國慶枉死讓他的母親王彩蓮感到不平與憤怒。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

突發中心／台北報導

空軍士兵江國慶20年前被指控姦殺5歲女童，後遭槍決冤死案，國防部北部軍事地方法院2011年賠償江母1億318萬餘元後，軍方再對前國防部長陳肇敏等6人求償1474萬餘元。對此，一、二審皆判陳男等人須賠償5957萬餘元，而最高法院15日駁回陳男等人的上訴，僅一名黃姓軍官無責免賠，其餘人判賠5957萬確定。

一名5歲謝姓女童1996年9月12日被人發現，在台北市大安區的空軍作戰司令部營區廁所遭姦殺死亡，時任台北市長的陳水扁限期1個月破案，軍方組成「0912專案小組」，認定士兵江國慶犯案，隔年（1997）8月13日執行槍決，死時僅21歲，但遺書寫明自己是遭刑求誣賴 。

江家認為兒子是冤死，陳情多年後，2011年9月13日，北部地方軍事法院再審宣判，江國慶獲判無罪，2011年國賠江家1億318萬餘元後，再向當時擔任空軍作戰司令部司令的陳肇敏，及5名參與偵訊江國慶的軍官提告，要求賠償8844萬餘元，台北地院一、二審都判決陳男等人須賠償5957萬元，而最高法院15日駁回上訴，除了一名黃姓軍官免賠以外，其餘5人須賠償5957萬確定。
 

ET快訊
開口「我養妳」！理性妹PO「月開銷」他秒龜縮…總金額嚇壞網
快訊／《步步驚心》八爺港姐嫩妻生了！ 鄭嘉穎現身醫院燦笑默認

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

櫃姐想治濕疹兼改運！同事創造「玄清師兄」讓她捐錢到傾家蕩產…

為丁守中作證！老伯伯法庭上暴怒　「郝龍斌都有看到」

快訊／國道三號北上竹山段車禍！貨車90度橫躺　目擊者驚：司機夾在那

影／恐慌男國道被輾碎成4塊　動員10修復師2天可修復8成遺體

要養小孩卻沒薪水！職業軍人為詐騙集團跑腿　賺小錢卻斷送前程

快訊／空軍士兵江國慶冤死案　前國防部長陳肇敏等5軍官國賠5957萬確定

有了「它」阿嬤連續3年抱金孫　小偷不識貨竟當垃圾丟圳溝

快訊／台東轎車逆撞「2水泥電桿全斷」　車頭炸爛2女命危

女網友遭酸「男友有房才能嫁」嘆：可以一起努力　網反應兩極

他PO樓下車子停到「長出粉紅花花」 　2萬網歪樓：哇丟心花開

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

櫃姐想治濕疹兼改運！同事創造「玄清師兄」讓她捐錢到傾家蕩產…

為丁守中作證！老伯伯法庭上暴怒　「郝龍斌都有看到」

快訊／國道三號北上竹山段車禍！貨車90度橫躺　目擊者驚：司機夾在那

影／恐慌男國道被輾碎成4塊　動員10修復師2天可修復8成遺體

要養小孩卻沒薪水！職業軍人為詐騙集團跑腿　賺小錢卻斷送前程

快訊／空軍士兵江國慶冤死案　前國防部長陳肇敏等5軍官國賠5957萬確定

有了「它」阿嬤連續3年抱金孫　小偷不識貨竟當垃圾丟圳溝

快訊／台東轎車逆撞「2水泥電桿全斷」　車頭炸爛2女命危

女網友遭酸「男友有房才能嫁」嘆：可以一起努力　網反應兩極

他PO樓下車子停到「長出粉紅花花」 　2萬網歪樓：哇丟心花開

天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他，代表把你當朋友！

差點被安樂！棄汪逆襲變「溜冰王子」大秀俐落花式滑行

影／德國柏林交響樂X金山高中管樂團　音符激盪花火綻放

櫃姐想治濕疹兼改運！同事創造「玄清師兄」讓她捐錢到傾家蕩產…

愛紗新對象？李易：我會先幫她過濾！　六月黃小柔同回4字

晶圓瑕疵事件比病毒損失多6倍　台積電估賠169.59億元　

金控元月由虧轉盈賺311億　國泰搶下獲利王、國票單月衰退

唐振剛展廚藝耍浪漫　糗自砍留下 「永久性傷疤」　

國健署兒童預防保健服務　追蹤2千多孩童「從未使用」

趙薇驚傳婚變分居富商尪　情人節IG曬照「網友秒懂了」！

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

社會熱門新聞

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走..

檢舉達人自白！「個資只給警察」..

狂追3小孩的媽　男追求不成撒冥..

即／南澳兩機車相撞　重機駕駛與..

4年3死！桃園詭屋全空沒人敢住

國中學弟無照三貼　重機學長撞飛..

即／江國慶冤死案　陳肇敏等軍官..

妻搭小王車　夫趴引擎蓋遭甩開摔..

失業男LINE縣長想自殺　被回..

病童媽直播收捐款　網友反應兩極

驗出115爭議票　吳佩芸：有信..

賓士輾爆父親！媽寶男獲判20年..

洞房夜洗冷水澡　她進門8天崩潰..

男友有房才能嫁？　網友反應兩極

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

Nina老公是《大學生》曾小新！

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面