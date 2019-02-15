快訊／空軍士兵江國慶冤死案　前國防部長陳肇敏等5軍官國賠5957萬確定

▲江國慶枉死讓他的母親王彩蓮感到不平與憤怒。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

突發中心／台北報導

空軍士兵江國慶20年前被指控姦殺5歲女童，後遭槍決冤死案，國防部北部軍事地方法院2011年賠償江母1億318萬餘元後，軍方再對前國防部長陳肇敏等6人求償1474萬餘元。對此，一、二審皆判陳男等人須賠償5957萬餘元，而最高法院15日駁回陳男等人的上訴，僅一名黃姓軍官無責免賠，其餘人判賠5957萬確定。

一名5歲謝姓女童1996年9月12日被人發現，在台北市大安區的空軍作戰司令部營區廁所遭姦殺死亡，時任台北市長的陳水扁限期1個月破案，軍方組成「0912專案小組」，認定士兵江國慶犯案，隔年（1997）8月13日執行槍決，死時僅21歲，但遺書寫明自己是遭刑求誣賴 。

江家認為兒子是冤死，陳情多年後，2011年9月13日，北部地方軍事法院再審宣判，江國慶獲判無罪，2011年國賠江家1億318萬餘元後，再向當時擔任空軍作戰司令部司令的陳肇敏，及5名參與偵訊江國慶的軍官提告，要求賠償8844萬餘元，台北地院一、二審都判決陳男等人須賠償5957萬元，而最高法院15日駁回上訴，除了一名黃姓軍官免賠以外，其餘5人須賠償5957萬確定。

