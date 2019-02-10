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赤崁糖、立暉善德會　舉辦捐血活動疏解血荒

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▲「立暉善德會」、赤崁糖公司，2月10日周日，在台南公園舉辦捐血活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲「立暉善德會」、赤崁糖公司，2月10日周日，在台南公園舉辦捐血活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立暉善德會、「赤崁糖」公司，2月10日周日，在台南公園舉辦捐血活動，他們雖沒有吸引人的捐血摸彩大贈品，但仍吸引眾多有心的民眾到場挽袖捐血救人。

從2008年起，每年「赤崁糖」都會贊助赤崁糖系列產品給捐血活動，作為捐血者的營養補充品。總監吳易隆與其母親蔡璧朱女士一起做公益，今年2019年獲得台南市謝龍介議員聲援支持，赤崁糖除了贊助1900包赤崁糖，給捐血者補充營養外，另準備了台南名產「赤崁糖椪餅」及在全省20家「國際機場免稅店Duty Free」同步銷售的赤崁糖系列禮品，給捐血者當加碼摸彩品。

謝龍介議員說，俗語說「三粒椪餅，卡贏一隻麻油雞」，這椪餅是400年來ㄟ台南特產，而且這是用古早的赤崁糖來作ㄟ，真補，尤其口味和口感不同，所以來台南ㄟ朋友啊一定要來吃看麥ㄟ。

謝龍介說，台南赤崁樓地區俚諺：「二四粧也是赤崁糖」。高雄梓官赤崁俚諺：「任你粧也是赤崁糖」。台灣俚諺：「卡梳也是雞母毛 卡妝也是赤崁糖」。這在在都是在說這是我們台灣在地ㄟ寶，我們愛給伊珍惜，赤崁糖持續作十幾年的公益活動，所以我們愛給伊支持。

▲台南名產「赤崁糖」總監吳易隆，也親自以行動支持捐血活動。（圖／記者林悅攝）

▲台南名產「赤崁糖」總監吳易隆，也親自以行動支持捐血活動。（圖／記者林悅攝）

吳總監表示，從311日本大地震丶88風災丶高雄氣爆丶八仙樂園氣爆丶2016台南大地震，到每一年的捐血活動贊助，赤崁糖回饋鄉親作公益的心態，就像「立暉善德會」的蔡清雄所說的：「只要夠吃，作的到的，都沒關係」！

總監吳易隆也親自以行動支持捐血活動，他挽袖捐血，也在場籲請民眾踴躍捐血救人，以疏解過年期間捐血中心血存量不止的問題。

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關鍵字：赤崁糖,立暉善德會,捐血

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