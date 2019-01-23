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「熱血醫院」郭綜合　發起捐血獲醫護人員響應

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▲台南市郭綜合醫院院長郭宗正及員工們所發起的「捐血傳大愛」活動，獲得醫護人員及病友家屬爭相捲起衣袖響應。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市郭綜合醫院院長郭宗正及員工們所發起的「捐血傳大愛」活動，獲得醫護人員及病友家屬爭相捲起衣袖響應。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市郭綜合醫院院長郭宗正及員工們所發起的「捐血傳大愛」活動，獲得滿腔熱誠的院內醫護人員及病友家屬爭相捲起衣袖響應，攜手加入「捐血一袋、救人一命」的行列，現場處處熱情洋溢，因而被譽為熱血醫院。

寒假期間學生血源大流失，春節前寒氣逼人致用血量激增，雖有許多熱心人士主動捐血，據台南捐血中心人員指出，該中心每天供應雲嘉南地區醫療院所數量可觀，血庫必須有7天的存量才安全，深具愛心的郭綜合醫院員工未雨綢繆，在郭院長的發動下，促成這次全院性的捐血活動。

這項員工發動的捐血活動，在郭綜合醫院前大門口捐血車上展開，院內相關主管率先捲袖捐血，不少熱心社會公益的志工們，平時默默的在醫院奉獻外，也力邀親朋好友一起捐出熱血，許多參與的民眾表示，捐血一袋、救人一命的善舉，是真正作功德，所以他們樂於參加這種有意義的活動，加上熱心的醫護同仁及病患親友也爭相加入捐血行列，場面相當熱烈，被病友稱為「熱血醫院」。

部分曾在郭綜合醫院見習的相關學校醫務管理系的實習生，雖然實習完返家或已出社會服務，得悉醫院辦這項捐血救人活動，也攜手回來一起踴躍捐血，他們這些學生利用假期到府城見習，見識到院內同仁的熱情，讓他們覺得不虛此行，尤其能捐血奉獻社會，也是難得的體驗。

郭宗正院長表示，捐血是一切愛的開始，見到院內同仁的熱心響應，讓人更覺這項活動深具意義，也深盼社會各界人士能熱心響應「捐血一袋、救人一命」的公益活動。

郭宗正院長秉持「人的生命比地球重」的理念懸壺濟世，他有鑑於漫長寒假過程中，病痛朋友更需有充足血源作後盾，因而發起捐血送愛心活動，並獲得院內各單位同仁及院外許多熱心人士的爭相響應。

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