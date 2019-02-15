增補400警支出4億　黃偉哲：六都如拒收，將有5000名「流浪警察」

▲台南市長黃偉哲說，地方財政原本就拮据，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5000多名流浪警察，這對國家、地方及員警本身都不好。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

六都財政沈重，台南市長黃偉哲說，警政署今年將新撥400位員警給台南市，地方將增加4億元支出，在地方財政原本就拮据的情況下，將是十分沈重的負擔，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5000多名流浪警察，這對國家、地方及員警本身都不好。

黃偉哲市長說，坦白說對台南市來講，現有的警察已經有4000多位，去年又接收300多位警專畢業的員警，但由於退休跟進用的人數並不平衡，進用的人多，退休的人少，導致現在警政的人力非常充沛，今年警政署又要撥補400位員警給台南市，每一位員警含人事和訓練的經費跟退輔的經費大概都要1百萬，所以400位員警就要增加地方4億元的支出，這對地方來講是非常沉重的支出。

黃偉哲說，正本清源是中央警專、警察大學不要招收那麼多新生，將來2年後或4年後就不會有那麼多畢業生需要找頭路，所以台南市政府是很誠懇的希望說，地方有地方治安的需求，如果中央要進用這麼多的員警，最好在經費上中央能夠補助，或者員額上是屬於中央的保警總隊，然後再派駐地方來支援，如果是中央買單，那地方對於員警，基於維護治安的需求，當然是越多越好。

黃偉哲指出，如果說新補員警完全人事費跟所有的費用都要地方來支出，坦白講地方的財政是滿拮据的，這個時候來接收這麼多員警，不是只有台南市有困難而已；台北、新北、台中、桃園、台南、高雄事實上大家都是很勉力維持，都是有困難，而且事實上台北市已經拒絕接收了，那如果真的中央沒有提出一個適當的辦法的話，難以擔保其他五都搞不好也都集體拒絕接收新任的員警過來，那如果是這樣的話，那台灣就增加5千多位流浪警察，坦白講這樣對國家、對警察本身以及對地方都不好，所以還是希望說中央對這個問題，還是要妥善因應跟處理，這樣會比較好。