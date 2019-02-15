　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

增補400警支出4億　黃偉哲：六都如拒收，將有5000名「流浪警察」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲說，地方財政原本就拮据，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5千多名流浪警察，這對國家、地方及員警本身都不好。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲說，地方財政原本就拮据，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5000多名流浪警察，這對國家、地方及員警本身都不好。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

六都財政沈重，台南市長黃偉哲說，警政署今年將新撥400位員警給台南市，地方將增加4億元支出，在地方財政原本就拮据的情況下，將是十分沈重的負擔，一旦六都都拒收新員警，將就可能出現5000多名流浪警察，這對國家、地方及員警本身都不好。

黃偉哲市長說，坦白說對台南市來講，現有的警察已經有4000多位，去年又接收300多位警專畢業的員警，但由於退休跟進用的人數並不平衡，進用的人多，退休的人少，導致現在警政的人力非常充沛，今年警政署又要撥補400位員警給台南市，每一位員警含人事和訓練的經費跟退輔的經費大概都要1百萬，所以400位員警就要增加地方4億元的支出，這對地方來講是非常沉重的支出。

黃偉哲說，正本清源是中央警專、警察大學不要招收那麼多新生，將來2年後或4年後就不會有那麼多畢業生需要找頭路，所以台南市政府是很誠懇的希望說，地方有地方治安的需求，如果中央要進用這麼多的員警，最好在經費上中央能夠補助，或者員額上是屬於中央的保警總隊，然後再派駐地方來支援，如果是中央買單，那地方對於員警，基於維護治安的需求，當然是越多越好。

黃偉哲指出，如果說新補員警完全人事費跟所有的費用都要地方來支出，坦白講地方的財政是滿拮据的，這個時候來接收這麼多員警，不是只有台南市有困難而已；台北、新北、台中、桃園、台南、高雄事實上大家都是很勉力維持，都是有困難，而且事實上台北市已經拒絕接收了，那如果真的中央沒有提出一個適當的辦法的話，難以擔保其他五都搞不好也都集體拒絕接收新任的員警過來，那如果是這樣的話，那台灣就增加5千多位流浪警察，坦白講這樣對國家、對警察本身以及對地方都不好，所以還是希望說中央對這個問題，還是要妥善因應跟處理，這樣會比較好。

ET快訊
天生「不喜歡社交」的星座TOP 3　聚會有他代表把你當朋友
減肥免節食！天天被說「你瘦了」　他2週爽瘦1kg
快訊／22：08花蓮5.0有感地震　嘉義以北深夜一陣狂晃
快訊／不是頭暈！22：08北台灣有感地震狂晃　花蓮震度3級以

關鍵字：六都,拒收,流浪警察

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／老婆搭小王車綠帽夫求妻回家　「趴引擎蓋近8公里」遭甩開摔死

影／男line說「想自殺」　彰化縣長王惠美罐頭訊息回覆「還不錯」

溫馨接送情變調！運將關懷挨告騷擾　「你搞得我腰好累」7字證清白

影／騎車上班距公司不到3公尺　台電員工遭闖紅燈轎車撞飛不治

南鯤鯓代天府未抽出國運籤　假王爺公網傳偽籤「消滅民進黨」

愛河燈會攤商「連賣6天鴨肉油飯」拚發財　臉發黑沒呼吸險喪命

差2天女兒當不了台灣人　狂父在最美公務機關拿刀刺肚送醫

核能卡在地方？　新北市府：沈榮津勿混淆視聽

增補400警支出4億　黃偉哲：六都如拒收，將有5000名「流浪警察」

邀親子同樂　陳亭妃、陳怡珍舉辦元宵燈籠DIY活動

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

核能卡在地方？　新北市府：沈榮津勿混淆視聽

增補400警支出4億　黃偉哲：六都如拒收，將有5000名「流浪警察」

邀親子同樂　陳亭妃、陳怡珍舉辦元宵燈籠DIY活動

毛孩是家人不是垃圾　應一輩子不離不棄！

2019台灣燈會大鵬灣試營運　民眾驚艷

每到夜間鏈鋸聲四起　林、警埋伏逮山老鼠查獲3噸重台灣欅

鹽水蜂炮即將登場　黃偉哲：歡迎大家來台南犁炮、賞花燈

228和平紀念日連假　台南11戶政所週六延長服務暫停

員警驟逝警局啟動警心行動　西羅殿響應幫家屬度難關

55顆石墩3D彩繪　花蓮東大門夜市新增打卡景點

快訊／三重醉男趴臥騎樓機車…警消伸手碰「身體好冰」！路人嚇繞路

心好累！感情有「10跡象＝別在一起了」...網QQ：第2個好傷

劉愷威爸聽到「楊冪」秒變臉！　曝新年零聯絡

暗戀她多年！李鍾碩直球進攻姊姊　《羅曼史》逼哭職業婦女

打造高速、高頻寬網路服務　合勤MWC全球首秀LTE Cat.18路由器

核能卡在地方？　新北市府：沈榮津勿混淆視聽

陸破冰船「雪龍號」完成補給任務　載126名隊員離開南極中山站

林俊傑嚴重懼高..為台粉高台奔跑！　2樓粉「超近視角」嗨翻

機車被塞詭異紅包！他傻眼「裡面還有頭髮」　網勸：這要趕快處理　

增補400警支出4億　黃偉哲：六都如拒收，將有5000名「流浪警察」

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

地方熱門新聞

嬤孫3人焦屍　修復遺體完整到另..

陳筱諭批韓國瑜　顧自己不顧市民

台中最狂無恥男！套路店家3天爽..

軍官駕車自撞山壁　開放性骨折送..

花蓮進豐親子公園入園人數創新高

出遊車爆胎暖警救援　她紅眼眶道..

比櫻花還美　粉紅棉花糖全爆開了

畫中藏思念！慢飛天使創作獲第一

幹細胞技術新突破　眼睛視網膜可..

工廠火警3人困　警消隔空電話指..

台南左鎮將滅村？里長：50歲算..

平溪天燈節　交管、停車資訊

3千萬也不賣　清水岩二葉松吊點..

台灣首例！彰化發現白海豚寶寶屍..

更多熱門

相關新聞

新首長選後釋利多 6都房市不看淡

九合一大選塵埃落定，各地新選出來的地方首長也紛紛提出新政見，為選後房市帶來新氣象。房地產業者指出，這次大選雖然不少縣市都「變天」，但繼任者對於拚經濟倒是有志一同，多著重在加強建設力道，房市政策也採取「偏多操作」，在整體政經情勢穩定與低利率環境下，各地房市明年表現預料將比今年更佳。

6都首長柯P好感墊底！原因曝光

失言爭議「六都好感墊底」　柯文哲：政府可以犯錯但要會反省

桃園就業人口增幅六都最高  自住佔比近九成

台北男愛擁房　土地公之冠在竹縣

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

小資女查帳戶　驚存款破8位數

Nina老公是《大學生》曾小新！

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

刮刮樂超狂玩法！「嗶」5000直接入袋

小模西門町Free Hug　上空全放送

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面