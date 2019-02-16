影／拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽

記者林悅／台南報導

台南仁德區成功里的的一名80歲余姓老婦人，2月16日上午在活動中心休息時，突有一名男子持報夾瘋狂似地猛打她，將阿嬤打得頭破血流，還被要求下跪，經送醫頭部縫6針、腳骨被打到斷裂，住院手術救治中，警方將行兇的56歲伊姓男子逮獲，全案由警方深入偵辦中。

▲80歲余姓老婦人，被伊姓男子持報夾猛打、腳踹，打到倒地、下跪仍不罷手，行徑十分惡劣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市歸仁分局表示，成功里活動中心一早有網球、元極舞等運動，80歲被害人余婦也參與，16日上午8時許，她獨自坐在椅子上休息時，56歲嫌犯伊姓男子從側門進入，先走到開飲機旁飲水，隨後就拿起報夾襲擊她。

歸仁警方據報迅速到場將56歲的伊嫌逮捕，並將被害人送醫，被害人被打得頭破血流，頭部縫了6針，腳骨斷裂，正進行手術治療。被捕的伊嫌住在台南市東區，落網後情緒穩定，看似正常，但對於為何動手襲擊，卻語意含混，還說「我叫她下跪，不聽就打了」。

警方調閱監視器了解案發情形，發現被害老婦人遭攻擊，雖有起身閃躲，但伊嫌沒有停手，持報夾一直打到被害人軟腳下跪後仍不罷休，行為相當兇殘，有如雙方有深仇大恨一般，附近居民都相當氣憤，希望警方嚴辦。

警方初步調查，被害老婦人並不認識伊嫌，竟莫名遭到攻擊，無辜受傷，警方已將伊嫌帶回偵辦，調查釐清案情與行兇原因中。