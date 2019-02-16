戀童癖！情人節看完A片精蟲衝腦　他強拉小6女童進樓梯間欲猥褻

▲板橋區一名色狼情人節當天寂寞難耐，到大馬路強拉小六女童進樓梯間。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區一名22歲的鄭姓男子，14日情人節當天早上7點多時，疑似因為凌晨看完A片後壓不住慾火，單身的他竟然到板橋區三民路二段上，強拉一名準備上學的小學6年級女童到公寓樓梯間，所幸當時有住戶下樓，加上女童及時求援才嚇跑色狼，警方得知訊息後主動偵辦，16日凌晨前往鄭男家中將其逮捕歸案。

一名家長在臉書「我是板橋人」上轉貼學校家長會群組的貼文，內容寫道：「親愛的家長們，昨日上午上學時間有學生被陌生男子想拉進公寓地下室，還好樓上有人下樓，已報警看到監視器畫面！已經在班上宣導這事，也請家長提醒學生注意行路安全，盡量結伴同行。」

▼鄭男在路旁搜尋目標。（圖／記者陳豐德翻攝）



消息一出後板橋地區家長人心惶惶，因為第一時間警方未接獲報案，但員警在網路巡察發現後，主動成立專案小組偵辦。透過監視器發現一名鄭姓男子

情人節早上7點多在路邊不斷張望，後來看到被害的小六女童準備上學，就尾隨在她身後，趁機將她拉到一間公寓的樓梯間準備猥褻，所幸有住戶下樓女童才得救。

警方鎖定鄭男身分，16日凌晨3時許前往其住家將他逮捕，經調查他過去也有性騷尾隨的相關前科，疑似是有「戀童制服癖」專挑年幼的女學生下手，地點都選在板橋三民路周遭；而情人節當天當身的他精蟲衝腦，疑似看完A片後無法管控自己才會犯案，整起案件警方朝妨害自由、性騷擾等罪嫌偵辦。

板橋地區網友表示：「收到通知真的很恐慌」、「地點還是在大馬路旁，真的太囂張了！」、「要提醒女兒們小心陌生人」、「大白天真敢，請附近居民一起守護孩子們」、「天哪！我家旁邊！」

▼警方前往住家將鄭男逮捕歸案。（圖／記者陳豐德翻攝）



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